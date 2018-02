Roma | Alisson | ' Non è il risultato che volevamo | ma siamo ancora vivi'

Champions League - Shakhtar-Roma 2-1 : non bastano Ünder e Alisson : CHARKIV , UCRAINA, - Una Roma 'double face' esce sconfitta a Charkiv dal primo round degli ottavi di Champions League , battuta dallo stesso Shakhtar che aveva già fatto fuori il Napoli nella fase a ...

Pagelle Shakhtar-Roma 2-1 : Alisson è strepitoso : Pagelle Shakhtar-Roma 2-1 – Si è conclusa la gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League, in campo Shakhtar e Roma che hanno dato vita ad una partita che ha regalato grandi emozioni. Partita dai due volti per la squadra di Di Francesco, primo tempo di grande livello con i giallorossi che sembrano controllare in lungo ed in largo, i padroni di casa raramente pericolosi mentre la Roma passa in vantaggio con il ...

Shakhtar Donetsk-Roma LIVE : super Alisson salva su Marlos. I video dei gol

Alisson e quel Brasile da parare per la Roma : Alisson o goleiro ritroverà un po' di amici , scrive Davide Stoppini su 'La Gazzetta dello Sport '. Vai a fidarti di gente come Taison , che ammirava in prima squadra mentre lui cresceva nelle ...

Roma - Alisson idolo dei tifosi - ma la sua maglia non si può comprare : Una parata dopo l'altra è diventato l'idolo dei tifosi della Roma. Ha blindato la porta giallorossa , 19 gol subiti in A e seconda miglior difesa dietro Napoli e Juve, e, assieme a Ünder, è il simbolo ...

Le pagelle di Udinese-Roma : De Paul ok - Alisson impenetrabile : UDINESE Danilo 6 Dzeko è un fantasma da mesi, lui non gli consente apparizioni spaventose. Barak 5 Se a 24 anni non hai ancora imparato che per essere un grande devi essere continuo, rischi di non ...

LIVE Udinese-Roma cronaca e risultato in tempo reale : miracoloso Alisson

DIRETTA/ Udinese Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Alisson salva su Perica

Udinese-Roma 0-0 La Diretta Alisson salva i giallorossi : Udinese e Roma aprono al Friuli il programma della 25esima giornata di Serie A alle ore 15 del sabato: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Torino, mentre la Roma di...

Alisson : 'Roma - lo scorso anno mi sono sentito abbandonato. Su Biglia la parata più bella della mia carriera' : Il portiere della Roma Alisson ha parlato a Sportweek , magazine della Gazzetta dello Sport , della sua esperienza nel calcio italiano, svelando anche qualche curioso retroscena. È impossibile per un tifoso comprare una sua maglia: non è in vendita! 'Lo so. tante persone si lamentano e ...

Roma - il Liverpool fa sul serio per Alisson : pronta offerta da 70 milioni : Secondo Sky Sport Uk il Liverpool vorrebbe chiudere per Alisson già prima della prossima estate. La Roma lo valuta non meno di 70 milioni di euro, cifra che stabilirebbe un record per un portiere. Anche Real ...

Roma - c'è già la fila per Alisson : La fila è lunga, forse troppo lunga secondo la Gazzetta dello Sport. Poi c'è l'aspetto economico. Alisson ha un contratto lungo da 1,5 milioni a stagione. Naturale pensare che una sua possibile ...