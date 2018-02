Risultato positivo per Parker-Hannifin

Il CIO ha revocato la medaglia di bronzo nel curling di Alexander Krushelnitsky - l’atleta russo Risultato positivo al meldonium alle Olimpiadi Invernali : Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha revocato la medaglia di bronzo vinta nel torneo di curling misto dal russo Alexander Krushelnitsky in coppia con la moglie Anastasia Bryzgalova. Le decisione è arrivata dopo che lunedì scorso Krushelnitsky era risultato positivo al meldonium, una The post Il CIO ha revocato la medaglia di bronzo nel curling di Alexander Krushelnitsky, l’atleta russo risultato positivo al meldonium alle Olimpiadi ...

Il giocatore di hockey sloveno Ziga Jeglic è Risultato positivo a una sostanza dopante ed è stato escluso dal torneo olimpico di Pyeongchang : Il 29enne sloveno Ziga Jeglic, difensore della Nazionale slovena di hockey su ghiaccio, è risultato positivo a una sostanza vietata in un controllo antidoping effettuato a Pyeongchang nel corso delle Olimpiadi invernali. La sostanza a cui è risultato positivo è The post Il giocatore di hockey sloveno Ziga Jeglic è risultato positivo a una sostanza dopante ed è stato escluso dal torneo olimpico di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Risultato positivo per Porsche : Scambia in profit il colosso tedesco delle auto sportive , che lievita dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Risultato positivo per Micro Focus International : Apprezzabile rialzo per Micro Focus International , in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Micro Focus ...

Risultato positivo per Old Mutual : Scambia in profit Old Mutual , che lievita dell'1,98%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Risultato positivo per Yum! Brands : Avanza Yum! Brands , che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Yum! Brands più pronunciata ...

Sampdoria e Torino si dividono la posta : ancora un Risultato positivo per Mazzarri - recrimina Giampaolo [FOTO] : 1/6 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Risultato positivo per Unipol : Balza in avanti il Gruppo finanziario italiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Risultato positivo per Sotheby's : Seduta positiva per la casa d'aste del Regno Unito , che avanza bene dell'1,98%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Risultato positivo per CNH Industrial : Seduta vivace oggi per il leader globale nel settore dei capital goods , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

Risultato positivo per Coca Cola HBC : Balza in avanti il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Risultato positivo per Comerica : Bene Comerica , con un rialzo dell'1,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comerica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò dimostra la ...

Risultato positivo per BMW : Bene il produttore di auto di Monaco , con un rialzo dell'1,85%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BMW evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del World Luxury ...

Risultato positivo per Hugo Boss : Seduta vivace oggi per la casa di moda tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hugo Boss evidenzia un ...