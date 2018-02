Risultati Europa League Diretta gol live score | Atalanta fuori | Milan agli ottavi!

Europa League - tutti i Risultati : Atletico - Zenit e Sporting agli ottavi. Fuori il Nizza e il Villarreal : Sono terminate le gare di ritorno dei sedicesimi di Europa League. In campo quattro italiane: Lazio, Napoli, Milan e Atalanta. Nelle sfide delle 19 i biancocelesti ribaltano il risultato dell’andata contro la Steaua Bucarest e conquistano il pass per gli ottavi di finale. Ottima prestazione della squadra di Inzaghi, che sembra aver superato il momento di crisi delle scorse settimane. Niente rimonta invece per il Napoli che vince e convince ...

Europa League 2018 - Risultati dei sedicesimi - andata - . Napoli sprofonda - Milan ok : Al San Paolo i partenopei sconfitti 3-1 dal Lipsia. Il Milan travolge il Ludogorets, Atalanta ko al fotofinish a Dortmund. Lazio battuta in Romania Ludogorets-Milan 0-3

Europa League - tutti i Risultati dei sedicesimi : suicidio del Nizza - tutto facile per Arsenal e Marsiglia : Dopo la due giorni di Champions, si sono giocate in serata le gare di andata dei sedicesimi di Europa League. Quattro le squadre italiane in campo: Atalanta, Milan, Napoli e Lazio. Nelle sfide delle 19 grande prestazione da parte del Milan vittorioso sul campo del Ludogorets per 0-3: in goal Cutrone, Rodriguez e Borini, qualificazione ipotecata. Spettacolo Atalanta a Dortmund: gli orobici sono usciti sconfitti al Signal Iduna Park con Batshuay ...