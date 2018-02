Risonanza magnetica | stop ai mezzi di contrasto con gadolinio

Uomo muore per colpa di una macchina per la Risonanza magnetica Video : Un Uomo indiano è morto per colpa di una macchina per la # risonanza magnetica mentre stava andando a far visita ad un parente in un ospedale di Mumbai, secondo quanto riportato dai rapporti locali. Rajesh Maru, 32 anni, è stato trascinato nella macchina da una forza magnetica , ha detto la polizia in una dichiarazione sull'incidente che si è verificato sabato 27 gennaio. Secondo quanto riferito, l' Uomo era entrato nella stanza della risonanza ...

