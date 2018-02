Rimosso tumore cervello più grande del mondo - 1 - 8 kg : ...87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo . Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar ...

Rimosso in India il tumore al cervello più grande del mondo : pesava 1 - 8 kg : I medici di un ospedale di Mumbai, in India, hanno eseguito la settimana scorsa un rischioso intervento chirurgico rimuovendo dalla testa di un uomo di 31 anni un tumore attaccato al cervello di 1,87 chilogrammi, che si configura come il più grande di questo tipo mai asportato al mondo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians.L'intervento, su Santlal Pal, un paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi ...