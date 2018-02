Ricerca | così si ripara la mielina | via italiana contro la sclerosi multipla

Mai porre limiti Così la Ricerca ci migliora la vita : Nel romanzo di Michel Houllebecq La possibilità di un'isola il mondo è popolato da cloni che però devono scrivere continuamente quello che vivono per trasmetterlo ai cloni successivi, persone ...

Ricerca - memoria cellulare : così il nostro corpo si ricorda come combattere le malattie : Il sistema immunitario rappresenta una componente fondamentale del nostro organismo: ci protegge sia contro le aggressioni esterne, come batteri e virus, sia contro le cellule malate del nostro organismo, come nel caso del cancro. Il nostro sistema immunitario è composto dai linfociti, un esercito di cellule efficiente e ben organizzato, che oltre ad attivarsi immediatamente in presenza di virus o batteri è anche in grado di riconoscere in ...

La Ricerca non funziona. Così illudiamo i pazienti e buttiamo via milioni : Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer interrompe le sperimentazioni su Alzheimer e Parkinson. E un articolo appena pubblicato sul British Medical Journal dimostra come la maggior parte dei farmaci anti tumorali approvati dall'agenzia europea Ema tra il 2009 e il 2013 non porti ai benefici sperati. Un quadro deprimente, che suona tanto come una sconfitta, su più fronti, della ricerca. Almeno di quella finanziata dalle case ...

Ogni Ricercatore in fuga spegne il futuro del nostro Paese. Così muore l’Italia : Qualche mese fa è uscito il rapporto annuale “Education at Glance” che descrive lo status di ricerca e istruzione nei paesi Ocse. Non è certo una novità, ma tra i dati spicca un divario notevole tra la nostra spesa in ricerca e università e quella dei paesi con cui vorremmo confrontarci. l’Italia è tra gli ultimi (solo l’1% del Pil), mentre i paesi Ue spendono in media il 40% in più, in buona parte grazie a maggiori investimenti pubblici. Come ...

Ambiente - Ricerca : studiare gli ecosistemi del passato per misurare la salute del pianeta : Una nuova ricerca internazionale coordinata dal Muse-Museo delle Scienze di Trento e dal Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige ha rilevato che lo studio di un ecosistema risalente a 260 milioni di anni fa può essere rilevante per comprendere il mondo di oggi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Earth-Science Reviews, mostra che nel Permiano la fascia equatoriale era un’area chiave. Il team di ricerca guidato dal paleontologo ...