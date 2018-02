Riassunto del daytime di Amici17 del 22 02

Riassunto del daytime di Amici17 del 20/02 : daytime – Real Time La prima lezione del daytime di oggi di Amici17 è quella dell’ormai solista Matteo Cazzato con la vocal coach Raffaella. La preparazione verte su un pezzo in inglese. Un gradito ritorno nella scuola di Amici17, quello del grande coreografo Marco Garofalo! Il maestro li mette alla prova su alcuni elementi di danza classica e con una coreografia improvvisata sull’argomento “amicizia”. Il capitano ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i quattro tronisti, Nicolò, Nilufar, Mariano e Sara seguiti da Virginia, corteggiatrice del tronista siciliano e le corteggiatrici uscite con Mariano. Si parte subito con l’esterna di Nicolò e Virginia: i due passeggiano a tarda notte nella cornice elegante di Roma e dopo aver affidato i rispettivi desideri a una lanterna cinese sulle rive del Tevere, si concentrano sul loro ...

Replica e Riassunto episodi del 15/02 di Don Matteo 11 : Ieri sera è andata in onda un'altra puntata di Don Matteo 11, trasmessa come sempre da Rai 1 alle 21,25. Un nuovo appuntamento con le simpatiche avventure del prete che gira in sella alla sua bici per il paese. Che problema dovrà risolvere questa sera? Ecco la trama della puntata, le info su dove vedere le repliche e gli ascolti della puntata precedente. Don Matteo 11 trama 15 febbraio Nel primo episodio dal titolo "La mia giustizia": il piccolo ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 13/02 : daytime – Real Time La puntata di oggi del daytime di Amici 17 inizia con una bella sorpresa per i ballerini della scuola… Potranno lavorare con Martino Muller, coreografo di fama internazionale che ha anche lavorato per il Cirque Du Soleil e per il musical Notre Dame de Paris. La cantante Emma incontra il professor Di Francesco a lezione. L’allieva si cimenta in un altro pezzo in italiano ma la critica del maestro è che, non ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Luigi ha deciso di non presentarsi in esterna e oggi in studio spiega il perché di questa scelta. Secondo il corteggiatore Sara lo ha scambiato per un “pupazzo” che ogni tanto può essere portato in esterna e ogni tanto può essere parcheggiato. La tronista gli chiede scusa per non averlo portato più in esterna e ammette di essere interessata a lui e di essere stata ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 12/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti seguiti dai corteggiatori, usciti con loro in esterna. Per Sara e Nilufar c’è Lorenzo; solo per Nilufar abbiamo Giordano; per Sara Nicolò Fabbri. Si parte con un breve Riassunto di quello che è successo nell’ultima puntata tra Nilufar, Sara e Lorenzo quando la prima ha confessato di sentirsi presa in giro e Sara ha chiesto di poter conoscere meglio Nicolò ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 08/02 : daytime – Real Time La puntata di oggi inizia con il recall dei professori di canto che decidono di mandare in proposta di eliminazione due cantanti tra Yaser, The Jab, Zic e Black Soul Trio. Da qualche tempo la ballerina Lauren sta preparando un pezzo con la maestra Titova. Oggi la maestra vuole vedere a che punto è la preparazione del pezzo. L’autore musicale Roberto Casalino incontra per la prima volta l’ultimo cantante ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 08/02 : daytime – Real Time La puntata di oggi inizia con il recall dei professori di canto che decidono di mandare in proposta di eliminazione due cantanti tra Yaser, The Jab, Zic e Black Soul Trio. Da qualche tempo la ballerina Lauren sta preparando un pezzo con la maestra Titova. Oggi la maestra vuole vedere a che punto è la preparazione del pezzo. L’autore musicale Roberto Casalino incontra per la prima volta l’ultimo cantante ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studio Gemma e Giorgio e legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente. Il signor ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano in studio Virginia e Giulia e va in onda il filmato in cui Nicolò, reduce dal confronto della scorsa puntata, raggiunge Marta in camerino per convincerla a tornare. La corteggiatrice pare irremovibile e critica Virginia che ritiene poco sincera nei suoi confronti, poi in seguito all’insistenza del tronista, dice che ci penserà… Vediamo l’esterna di Nicolò e Virginia: la ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 06/02 : daytime – Real Time La nuova puntata del daytime di Amici 17 è iniziata. Irama ed Einar sono in sala canto ad improvvisare insieme quando il maestro Carlo Di Francesco entra e chiede di continuare i duetto, Einar al piano e Irama alla voce. Questo era proprio quello che aveva chiesto il prof. un continuo confronto e scambio artistico tra i due cantanti. Nella puntata di sabato la maestra Peparini aveva definito “scolastiche” le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 06/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti e a seguire i corteggiatori usciti con loro in esterna. Per entrambe le troniste c’è Nicolò; solo per Sara abbiamo Lorenzo, per Nilufar Gianluca. Lorenzo ha qualcosa da dire a Francesco e una storia su Instagram di quest’ultimo rivolto a lui, in riferimento alla polemica della scorsa puntata, accende gli animi in studio. Dopo la scorsa puntata, Lorenzo va a ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 05/02 : daytime – Real Time La prima puntata del daytime della settimana è iniziata in compagnia dei tutor Paolo e Marcello. Si parte dal recall della prima sfida della gara a squadre tra Zic e Biondo e le critiche del prof. Carlo Di Francesco a quest’ultimo. Dopo la puntata speciale del sabato, Biondo viene raggiunto in sala dal professore: secondo lui l’allievo ha preso troppo sotto gamba lo studio e i consigli ...