Registrazione Uomini e Donne Trono Classico | Nicolò Brigante pronto alla scelta | torna

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 15 febbraio 2018 : Sara bacia Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 15 febbraio 2018: Lorenzo e Sara si baciano, Raffaella Mennoia interviene su Stefano e Nilufar Anticipazioni Uomini e Donne: bacio tra Sara e Lorenzo! L’indignazione di Nilufar! Marta ritorna e Virginia lascia il programma! Mariano bacia Valentina e congeda Ida! Baci sentiti e passionali, rivelazioni e …tanto altro ancora ci emozioneranno a breve su Canale 5! A rivelarlo sono ...

Uomini e Donne - Virginia si è eliminata : messaggio a Nicolò dopo la Registrazione : Uomini e Donne, Virginia Stablum auto eliminata: parole forti a Nicolò Brigante dopo la registrazione L’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ha regalato non pochi colpi di scena. dopo il ritorno di Marta, Virginia Stablum ha infatti deciso di lasciare la trasmissione e eliminarsi. La giovanissima corteggiatrice di Nicolò Brigante non ha […] L'articolo Uomini e Donne, Virginia si è eliminata: messaggio a Nicolò ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over 14 febbraio 2018 : Tina butta l’acqua addosso a Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over mercoledì 14 febbraio 2018: Tina litiga furiosamente con Gemma e le getta dell’acqua in testa! Anticipazioni Uomini e Donne: scoppia un furioso litigio tra Tina e Gemma che arrivano quasi alle mani! Ida chiude con Riccardo! La diretta social e nuove proposte di lavoro! Non sono mancati i colpi di scena nell’ultima registrazione del trono over che, presumibilmente per una ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 9 febbraio 2018 : Marta Pasqualato “molla” Nicolò per paura di Tina! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 9 febbraio 2018: Nicolò perdona Marta! Lei, per paura di Tina, non si presenta in studio! Anticipazioni Uomini e Donne: intimorita da Tina, Marta Pasqualato, ammessa di nuovo nel parterre delle corteggiatrici di Nicolò Brigante, preferisce non presentarsi in trasmissione! Tanti, troppi, i lati “oscuri”… Il dating show di Maria continua a riscuotere grande ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono Over 6 febbraio 2018 : Giorgio tuona contro Gemma che scoppia in lacrime! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 6 febbraio 2018: le dure parole di Giorgio colpiscono la sensibilità di Gemma che esce dallo studio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma in lacrime dopo le dichiarazioni di Giorgio! Ida offesa da Riccardo e Valentina, invece, delusa da Tomas! Cosa accadrà nelle prossime puntate dedicate alle vicissitudini sentimentali dei senior? Scopriamolo attraverso la registrazione del ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono classico 4 febbraio 2018 : nuovo confronto tra Sara e Lorenzo! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico domenica 4 febbraio 2018: Sara chiede un nuovo chiarimento a Lorenzo che bacia in studio Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara non si rassegna e va ancora in cerca di Lorenzo che ribadisce il suo interesse esclusivo per Nilufar! Marta ritorna per Nicolò! Adii e nee entry per entrambi i tronisti! Commenti social negativi intristiscono Nilufar… Battibecchi, ...