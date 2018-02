Regionali Lazio | Lombardi | Più turisti e meno migranti

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti avanti col 32% - sorpasso Parisi sul M5s : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. Regionali Lazio con Zingaretti in vantaggio. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Regionali Lazio - Pirozzi : «Più poteri a Roma - via la politica dalle Asl» : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della Regione Lazio per la lista civica dello Scarpone. Che campagna elettorale è stata fino a ora? «Tutto è offuscato...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti in testa - Parisi supera i 5 Stelle : SONDAGGI Politici Elettorali, campagna verso le ELEZIONI 2018: centrodestra va oltre il 38% ma non vi è maggioranza assoluta alla Camera. Calo Pd e M5s, cresce CasaPound

Elezioni - tutti i sondaggi per le Regionali : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Elezioni 2018 - Regionali Lazio : i candidati e come si vota - : Non solo le Politiche, nell' Election day del 4 marzo seggi aperti anche per l'elezione del governatore laziale e del nuovo Consiglio regionale. Ecco come arrivare preparati alle urne: dai candidati ...

Regionali - Parisi : 'Lazio palla al piede economia Paese - ne faremo modello' : 'La sanita' e' stata gestita da terzo mondo dalla Giunta di sinistra, che per risanare il bilancio ha fatto solo tagli drammatici senza riorganizzare una nuova sanita': serve un nuovo modello di ...

Regionali Lazio - da Parisi no a Di Stefano : «Porto in tribunale Ciocchetti» : Salta la candidatura di Marco Di Stefano nella lista Noi con l'Italia alle Regionali del Lazio. Dopo un lungo braccio di ferro i leader della coalizione che sostengono Stefano Parisi nella corsa...

Regionali Lazio - la lista Casapound a sostegno di Mauro Antonini presidente : Ecco la lista a sostegno di Mauro Antonini, candidato di Casapound a presidente della Regione Lazio Casapound 1, Mauro Antonini 2, Claudia Altarelli 3, Claudia Amato Francesco 4, Luciano Baietti 5, ...

Regionali Lazio - la lista a sostegno del candidato presidente Stefano Rosati : Ecco la lista a sostegno di Stefano Rosati, candidato presidente della Regione Lazio per Riconquistare l'Italia RICONQUISTARE L'ITALIA 1, Stefano Rosati 2, Fiorella Amoruso 3, Alessandro Badii 4, Luca ...

Regionali Lazio - 9 candidati governatori : ecco tutte le liste : Sono 19 le liste presentate al Tribunale di Roma per le Regionali del Lazio del prossimo 4 marzo. Nove, invece, i candidati, presentati alla Corte d'Appello, che si sfideranno per la presidenza della ...

Regionali Lazio - da Parisi no a Di Stefano : non sarà candidato con Noi per l'Italia : Salta la candidatura di Marco Di Stefano nella lista Noi con l'Italia alle Regionali del Lazio. Dopo un lungo braccio di ferro i leader della coalizione che sostengono Stefano Parisi nella corsa alla ...

Regionali Lazio : le prime 10 liste - ecco i candidati in campo : Le prime dieci liste depositate, in appoggio ai , primi, sei aspiranti presidente. Sono partite ieri all'ufficio elettorale del Tribunale le operazioni di presentazione delle candidature per il ...

Regionali - le liste del Lazio : M5s - Insieme con Zingaretti : Questa la lista dei candidati presentata dal M5S per le elezioni regionale nel Lazio: 1. Lombardi Roberta; 2. Barillari Davide; 3. Corrado Valentina; 4. Porrello Devid; 5. Denicolò Silvana; 6. ...