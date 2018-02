Reggio Emilia | ruba e alleggerisce il bancomat della moglie | filmato durante il prelievo

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia - : La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia : Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Parole chiave: ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Reggio Emilia - sisma M 3.3 a Castelnovo ne' Monti (22 febbraio 2018) : TERREMOTO OGGI: 22 febbraio 2018. Dati INGV, ultime notizie e scosse: Reggio Emilia, sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter a Castelnovo ne' Monti. Aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina alle 5:33 nella zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato localizzato dall’Ingv a 4 km da Castelnovo ne’ Monti (Re) ad una profondità di 10 km. L'articolo Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia : Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina alle 5:33 nella zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv a 4 km da Castelnovo ne' Monti (Re) ad una profondità di 10 km.

Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina alle 5:33 nella zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv a 4 km da Castelnovo ne' Monti , Re, ad una ...

Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia : Roma, 22 feb. , AdnKronos, - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questa mattina alle 5:33 nella zona di Reggio Emilia. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv a 4 km da ...

Atalanta - Ilicic : 'Reggio Emilia come Dortmund! Qui sono felice' : Josip Ilicic , trequartista dell' Atalanta , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida con il Borussia Dortmund : 'Doppietta anche domani? Magari, ma va bene anche passare con un gol del portiere al 90'. L'importante è vincere, l'ambiente a Reggio Emilia sarà ...

Reggio Emilia - aumenta la produzione industriale : Le previsioni Reggio Emilia economia Unindustria Reggio Emilia Mauro Severi produzione industriale bilancio 2017 previsioni 2018

Reggio Emilia - non c'è l'ufficiale - matrimonio celebrato in extremis : Reggio Emilia, 20 febbraio 20018 - C'erano le ghirlande. C'erano i parenti vestiti a festa. C'erano, ovviamente, gli sposi. Ma domenica, in Sala del Tricolore , il matrimonio non si sarebbe celebrato ...

Reggio Emilia - prima le avances sessuali e poi la rapina del rolex : Denunciata una 25enne che ha invitato l'uomo ad allontanarsi con lei per poi strappargli l'orologio dal polso

Reggio Emilia - rapina un minorenne in piazza della Vittoria : arrestato : Il rapinatore, un clandestino 19enne di origini tunisine, è stato identificato dalla Squadra Mobile. Ora è caccia al complice

Parma capitale della cultura - la strategia vincente di Pizzarotti : il dialogo col Pd e l’alleanza con Reggio Emilia e Piacenza : A sei mesi dall’inizio del suo secondo mandato da sindaco, Federico Pizzarotti brinda di nuovo con la “sua” Parma nominata a capitale della cultura 2020. “Sono più emozionato oggi del giorno delle elezioni. Mi avete lasciato senza parole. Abbiamo una grande possibilità”, ha commentato a caldo il primo cittadino ex Cinque stelle che lo scorso giugno è stato rieletto alla guida del Comune con la sua lista civica Effetto Parma. Soltanto nel 2012, ...

Festa di "laurea" sabato a Reggio Emilia per Unijunior 2017-2018 : Giunge al termine Unijunior 2017-2018, l'apprezzatissimo progetto di divulgazione scientifica per ragazzi, promosso da Unimore con l'associazione Leo Scienza, che in questa edizione ha visto passare fra i suoi banchi oltre 500 ragazzi che hanno frequentato le dieci lezioni offerte dallo stimolante programma di quest'anno. Dopo aver "laureato" ...