Real Madrid vincente in recupero Liga : ANSA, - Madrid, 21 FEB - Le assenze di Cristiano Ronaldo, Kroos e Modric non fermano il Real Madrid che nel recupero del match della Liga non giocato a dicembre per gli impegni nel Mondiale per club, ...

Attento Milan - il Real Madrid non molla la presa per Bonucci : la situazione : Dopo una partenza complicata, in cui non sono mancate numerose critiche e sfottò, Leonardo Bonucci si sta prendendo una sorta di rivincita personale dimostrando di essere ancora il giocatore ammirato con la maglia Juventus. L’arrivo di Gattuso è stato determinante per la crescita del capitano rossonero e in generale della squadra. Il Milan ha ritrovato fiducia nei propri mezzi e autostima. Inoltre, come rivelato dallo stesso Bonucci, ...

Real Madrid - senti Asensio : 'Ho cinque offerte'. E la Juventus... : SPAGNA , Madrid, - La clausola da 700 milioni di euro fissata dal Real Madrid può spaventare i club interessati ma non Marco Asensio che è ai ferri corti con Zinedine Zidane . Lo scarso utilizzo da ...

Paris Saint-Germain : Emery vuole eliminare il Real Madrid - : Il tecnico ex Siviglia ha poi aggiunto: " Credo che la squadra abbia fatto una buona partita contro la migliore squadra del mondo. Sono convinto che possiamo vincere e qualificarci per il turno ...

Chelsea - Hazard : 'Non sono al livello di Messi e Ronaldo. Sul Real Madrid...' : La sfida con Messi? È bello essere accostato a lui e Ronaldo, ma io sono un giocatore diverso, cerco di raggiungere il loro livello, perché sono i migliori del mondo. Se vuoi essere uno dei migliori, ...

Betis Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE : Betis-Real Madrid 0-1 LIVE 11' Asensio Betis , 4-3-3, : Adan; Guerrero, Mandi, Bartra, Firpo; Ruiz, Amat, Guardado; Joaquin, Moron, Boudebouz. Real Madrid , 4-3-3, : Navas; Carvajal, Nacho, Sergio ...

Calciomercato Chelsea : per Hazard il Real Madrid offre 100 milioni più Bale : Secondo il Daily Express, il club spagnolo sarebbe disposto in estate ad offrire 100 milioni di sterline più il cartellino di Gareth Bale pur di assicurarsi Eden Hazard. Il Real Madrid ha individuato l’obbiettivo per la prossima stagione ed è disposto ad offrire al Chelsea 100 milioni di sterline per Eden Hazard. La conferma di questa indiscrezione arriva dal Daily Express. I Blancos faranno una mossa in estate e sarebbero disposti ...

Ceballos felice al Real Madrid? 'Ma se non gioca...' : Se Dani è felice al Real? Può essere perché sa di essere in una delle squadre migliori del mondo, ma quando tutti i giocatori passano e tu non partecipi, puoi anche essere felice, ma non del tutto'.

Real Madrid - Pochettino o Klopp per il dopo Zidane : In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia'. Quanto a Klopp, piace come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool che ha entusiasmato la dirigenza Madridista ...

Zidane : 'Real Madrid panchina più logorante al mondo - non parlo di futuro' VIDEO : L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Betis di Siviglia: 'Allenare è logorante ovunque, ma ancor di più su una panchina ...

Dalla Spagna : 'Neymar si sente ormai un giocatore del Real Madrid' : MADRID - Neymar si sente sempre più lontano dal Paris Saint Germain . Secondo 'Marca' il fuoriclasse brasiliano ha risposto con un sorriso, nell'amara notte di Champions, a chi gli chiedeva se fosse ...

POGBA AL Real MADRID? / Il Manchester United e Mourinho tremano : pronta offerta top per il centrocampista : POGBA può lasciare il Manchester United: il REAL Madrid prepara un'offerta da 135 milioni di euro. Ecco le ultime notizie sul centrocampista e la versione di Mourinho.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:09:00 GMT)