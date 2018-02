Ragusa | Giornata di Orientamento Universitaria

Basket femminile - 17^ giornata Serie A1 : Schio vince a Ragusa e mantiene il vantaggio su Venezia. Bene Napoli e Lucca : Il Famila Schio prosegue la sua marcia in testa alla classifica anche dopo la 17^ giornata della Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto in trasferta la Passalacqua Ragusa per 78-65 grazie ad un’ottima prestazione della coppia Yacoubou-Anderson, che in due hanno messo a referto 41 punti. mantiene la scia di Schio la Reyer Venezia che resta a quattro punti di distacco da Masciadri e compagne. Tutto facile per l’Umana ...