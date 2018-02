PyeongChang | slalom senza big | vince lo svedese Myhrer

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Myhrer oro a sorpresa! Fuori Kristoffersen - Moelgg 12° : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Kristoffersen in vetta allo slalom - Moellg in corsa per il podio - Hirscher out. Vonn davanti nella combinata - male le italiane : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di slalom? Stefano Costazza disegnerà la seconda : Ultima gara individuale per lo sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slalom chiude il programma delle gare singole, in attesa della “prima” del team event sabato. Un nome spicca sugli altri, quel Marcel Hirscher che era arrivato in Corea senza medaglie d’oro al collo e che sulle piste olimpiche ne ha trovate addirittura due. Inevitabile considerarlo favorito, tenendo conto anche del bottino ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Stefano Gross stringe i denti per lo slalom : “Domani sarò in gara - ho un po’ di dolore” : Stefano Gross sarà regolarmente al via dello slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro temeva di dover rinunciare all’evento a causa di uno stiramento che si era procurato l’altro giorno. Stefano Gross oggi ha confermato la sua presenza rilasciando questa dichiarazione alla Fisi: “Ho girato un po’ questa mattina ed è andata meglio di come pensavo. Fa un po’ male, ma ho già sciato altre ...

Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 22 febbraio si svolgerà lo Slalom maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.00 (ora italiana), la seconda alle 5.30. La gara sarà trasmessa in tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DELLO Slalom MASCHILE 1 511996 YULE Daniel 1993 SUI 2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 3 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 5 53831 ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher per il tris d’oro in slalom. Moelgg e Gross ci provano per il podio : Ad un passo dalla storia. Marcel Hirscher si prepara a vivere una gara che lo può proiettare tra i più grandi di sempre dello sci alpino. Domani è in programma lo slalom maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e l’austriaco è il grande favorito per la vittoria finale: vuole conquistare la sua terza medaglia d’oro nella rassegna olimpica, un’impresa riuscita in passato solamente a Toni Sailer e Jean-Claude Killy. Anche ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stefano Gross inforca e si procura uno stiramento. Recupero lampo per lo slalom? : Non arrivano buone notizie per lo sci alpino italiano alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Stefano Gross ha inforcato durante un allenamento, riportando uno stiramento al gluteo e all’adduttore. Sarà dunque corsa contro il tempo per tentare un Recupero lampo in vista dello slalom di giovedì, come ha dichiarato l’altoatesino alla Fisi: “La pista sembra molto impegnativa, ci sarà da valutare un po’ la neve, che qui è ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stravolto il calendario. Slalom e combinata nello stesso giorno : data - programma - orari e ... : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stravolto il calendario. Slalom e combinata nello stesso giorno : data - programma - orari e tv : Le pessime previsioni meteo per i prossimi giorni ha convinto gli organizzatori a rivoluzionare il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La combinata femminile è infatti stata anticipata di un giorno: da venerdì a giovedì 22 febbraio, giorno in cui è previsto anche lo Slalom maschile. Sono naturalmente cambiati gli orari per evitare delle concomitanze. Di seguito il nuovo programma dettagliato, il calendario e ...