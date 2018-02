: BUONGIORNO ITALIA, Sofia #Goggia è sul gradino più alto del podio! Il risveglio più bello che ci sia, con l'ORO in… - Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA, Sofia #Goggia è sul gradino più alto del podio! Il risveglio più bello che ci sia, con l'ORO in… - RaiNews : Olimpiadi in Corea, storico oro per Sofia #Goggia. E' il primo dell'Italia nella libera donne ?… - Gazzetta_it : .@goggiasofia, sei un sogno! Storico oro azzurro nella discesa femminile #PyeongChang2018 #Olympics… -

E' Andreil campione olimpico di slalom 2018. Lo svedese, 2° in prima manche, si impone grazie alla caduta di Kristoffersen,leader fino a quel momento e grande favorito. Anche perché Marcel Hirscher (già due ori in questa edizione) era uscito nella prima frazione. Sul podio lo svizzero Zenhaeusern e l'austriaco Matt. Terribile seconda manche per Manfred. Quarto al termine di un'ottima prima frazione, l'altoatesino sbaglia proprio nel finale della seconda e precipita al 12° posto. Stefano Gross 17°.(Di giovedì 22 febbraio 2018)