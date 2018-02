PyeongChang | l' azzurro Tumolero si rompe il tendine tibiale

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro chiude in quinta piazza l’avventura a Cinque Cerchi : Nel Gangneung Oval giornata di finali nell’inseguimento a squadre per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A precedere le gare di assegnazione delle medaglie, tra gli uomini e le donne, vi sono state anche le finali, dal quinto all’ottavo posto, nelle quali troviamo il terzetto maschile italiano. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari, dopo essere stati estromessi per meno di mezzo secondo ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelto il quartetto azzurro per la staffetta mista : Tutto pronto alle Olimpiadi Invernali per la staffetta mista di Biathlon, che sarà in scena all’Alpensia Cross Country Skiing Centre di PyeongChang domani, martedì 20 febbraio. Italia attesa da una grande prova: gli azzurri vanno sicuramente a caccia delle medaglie, visto che dovranno difendere il bronzo conquistato quattro anni fa in quel di Sochi. E’ stata scelta la formazione con l’ordine degli atleti tricolore. Nessuna ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mulder guida la truppa olandese sui 500m - Nenzi unico azzurro al via : E’ tempo ancor di velocità sull’ovale ghiacciato di PyeongChang: spazio ai 500 metri maschili validi per i Giochi Olimpici 2018. Si preannuncia una gara altamente equilibrata in cui, come al solito, la truppa olandese vorrà recitare il ruolo della protagonista e magari provare a ripetere Sochi quando il podio fu tutto arancione. 4 anni fa fu Michel Mulder a monopolizzare la scena, accompagnato in quella magica gara per i colori ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i centesimi condannano il team pursuit azzurro. Tumolero non basta : I centesimi condannano il team pursuit di Speed Skating in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Le qualificazioni previste oggi sull’ovale ghiacciato sudcoreano mettevano in palio quattro posti per le semifinali di questi Giochi Olimpiaci Invernali (programmate il 21 febbraio). L’obiettivo era chiaro: ottenere un tempo che rientrasse nella top4 delle otto compagini al via. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ci hanno ...

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro eliminato nelle qualificazioni : L’ovale di ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 non sorride al team pursuit azzurro maschile dello Speed Skating nelle qualificazioni alle semifinali (programmate il 21 febbraio). Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari hanno chiuso in sesta posizione nel computo generale dei tempi in 3’41″64 non rientrando nella top4 per appena mezzo secondo. Gli azzurri hanno ottenuto una prestazione al ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Hirscher in corsa per la storia. Il coraggio azzurro non ha pagato : Da poche ore si è concluso il gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ stato un autentico trionfo di Marcel Hirscher, che ha demolito la concorrenza, conquistando il suo secondo oro olimpico dopo quello della combinata. Una prova di forza e di classe sublime per il campione austriaco, che ha staccato di oltre un secondo tutti gli avversari, anche quelli storici e più accreditati come Henrik Kristoffersen ed Alexis ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : team pursuit azzurro a caccia delle semifinali. Servirà l’impresa : Dopo una giornata di pausa riprendono le gare sul ghiaccio coreano a Cinque Cerchi dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia, sorpresa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna protagonista con la team pursuit maschile. La prova a squadre che, nei leggendari Giochi di Torino 2006, ci regalò uno storico oro potrebbe riservare altre grandissime sorprese. Certo, replicare quel ...

Nicola Tumolero - CAPOLAVORO DI BRONZO! 3° nei 10000 metri di speed skating - l’azzurro stupisce tutti a PyeongChang 2018 : Nicola Tumolero firma il suo CAPOLAVORO sul Gangneung Oval nella sesta giornata dedicata allo speed skating in questi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro ha conquistato un bronzo incredibile, insperato alla vigilia, con il crono di 12’54″32, sbriciolando letteralmente il proprio personale di 13’02″11 (siglato quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger) e regalandosi un sogno a ...

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin secondo in qualifica - Pierre Vaultier al comando. L’azzurro vuole la medaglia! : La battaglia tra Pierre Vaultier e Omar Visintin è già incominciata nel seeding round dello Snowboardcross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione Olimpico ha fatto realizzare il miglior crono (1:13.14) e incomincia al meglio la sua rincorsa alla seconda medaglia d’oro consecutiva ai Giochi ma il francese dovrà fare i conti con l’azzurro, attardato di appena 11 centesimi. Il nostro fuoriclasse ha disputato ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese! Jorien ter Mors è oro - Francesca Bettrone vince il derby azzurro con Yvonne Daldossi per 1?50! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quartetto azzurro confermato nell’individuale. Windisch guida la truppa azzurra : Nessuna sorpresa in vista, in casa Italia, per la terza gara maschile del programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giovedi 15 febbraio, all’Alpensia Biathlon Centre, andrà in scena l’individuale (prevista alle ore 20 locali, le 12 italiane) e lo staff azzurro ha confermato il quartetto che già alla gara sprint e all’inseguimento, con Dominik Windisch (bronzo olimpico nella sprint e sedicesimo nella ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! L’azzurro e Rastelli : quarti durissimi! Vuerich e Scardoni fuori ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...