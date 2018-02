Pyeongchang | il Presidente Mattarella a Goggia e Malagò | ' Ci vediamo al Quirinale'

Il presidente della Corea del Nord Kim Yong-nam guiderà la delegazione alle olimpiadi di Pyeongchang : Kim, sarà tecnicamente il più alto funzionario di Pyongyang a viaggiare dall'altra parte della Zona demilitarizzata che ha diviso per decenni le due Coree. Lo status ufficiale di Kim Yong-nam è abbastanza alto da giustificare un incontro con il presidente sud Corea no Moon Jae-In

Il presidente del Coni Malagò si sbilancia : “A Pyeongchang tantissime chance per vincere medaglie” : Non si può dire che manchi di ottimismo il presidente del Coni Giovanni Malagò. In un’intervista concessa a Radio 1 Rai, il n.1 dello sport italiano ha fatto il punto della situazione in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), programmate dal 9 al 25 febbraio 2018. “Alle Olimpiadi di Pyeongchang l’Italia si presenta con una rappresentanza record e certamente farà bene. Siamo stati dal ...