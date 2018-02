PyeongChang 2018 | trappola nel ghiaccio per l' Italia

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 12ma con 9 medaglie : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Michelle Gisin vince la combinata! Battuta Mikaela Shiffrin - fuori Vonn : Michelle Gisin ha vinto la combinata alpina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La svizzera, dopo una bellissima manche di discesa, è riuscita a esprimersi al meglio anche in slalom e si è imposta con pieno merito sulle nevi sudcoreane. La 24enne elvetica, che durante questi Giochi aveva centrato la top ten nelle due prove veloci, ha trionfato con il tempo di 1:20.90 e ha così conquistato la sua prima medaglia a cinque cerchi nella ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Brignone ottava in combinata - Moelgg 12° in slalom : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Myhrer oro a sorpresa! Fuori Kristoffersen - Moelgg 12° : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ufficializzati i quattro azzurri per la staffetta maschile. Hofer e Windisch nelle prime due frazioni : Ufficializzato il quartetto italiano che prenderà parte alla staffetta maschile del Biathlon in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Venerdì 23 febbraio, nell’ultima gara del programma con partenza alle ore 20.15 locali, le 12.15 italiane, spetterà a Lukas Hofer dare il via alle danze, seguito da Dominik Windisch, bronzo a Cinque Cerchi nella sprint e nella prova a squadre mista con Hofer, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn domina la prima manche di discesa della combinata. Shiffrin sesta - male le azzurre : E’ una grande Lindsey Vonn a meritarsi le luci della ribalta nella prima manche della combinata alpina olimpica di PyeongChang 2018. L’americana, bronzo ieri in discesa libera, è tornata ad esibirsi sulle nevi di Jeongseon ottenendo in questa prima manche il miglior tempo di 1’39″37 pennellando dal primo all’ultimo metro ed interpretando alla grande il particolare manto nevoso sudcoreano. L’americana potrebbe, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kristoffersen davanti a tutti nella prima manche - Moelgg quarto e Hirscher out : E’ il norvegese Henrik Kristoffersen a sorridere al termine della prima manche dello slalom speciale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Sulle nevi di Yongpyong lo scandinavo interpreta meglio di tutti la neve ed il pendio sudcoreano. Un tracciato che gira abbastanza nella parte alta e filante in quella bassa su cui il nordico si è espresso al meglio realizzando il crono di 47″72. Ci si aspettava la risposta di Marcel Hirscher, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia dà forfait e non sarà al via della combinata alpina : Un vero proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sofia Goggia, neo campionessa olimpica della discesa libera femminile, non prenderà parte alla gara di combinata alpina alla quale era iscritta col pettorale n.16, in programma alle 3.30 italiane (prima manche di discesa libera). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la bergamasca ha deciso di dare forfait, uscita frastornata dal ...