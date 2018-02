adnkronos

: Premio Colosimo all'arbitro Antonio Giua - Sicinform : Premio Colosimo all'arbitro Antonio Giua - TuttoViola1926 : Premio Luca Colosimo 2018 premiato l’ arbitro Antonio Giua... - Veabrit : RT @AIA_it: L'arbitro Antonio Giua riceve a #Coverciano il Premio intitolato a Luca Colosimo. Per lui sabato ci sarà anche l'esordio in #Se… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Un modo per ricordare Lucadi Lega Pro prematuramente scomparso in un incidente stradale nel marzo di tre anni fa. E' un modo per non dimenticare la sua passione e i suoi valori. La ...