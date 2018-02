Preghiera | digiuno e violenza quotidiana

Inizia la Quaresima - tempo di Preghiera e digiuno in attesa della Pasqua : ieri, con il Mercoledì delle Ceneri, detto anche Giorno delle Ceneri o, più semplicemente, Le Ceneri, è Iniziato il periodo di Quaresima, tempo di preghiera, digiuno e carità in attesa della Pasqua cristiana. La Quaresima è un periodo dell’anno liturgico della durata di 40 giorni che termina il giorno di giovedì santo, esattamente allo scoccare della mezzanotte, con l’ingresso nel triduo Pasquale. Si tratta di una tradizione antichissima, che ...

Il Papa : "Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di Preghiera per la pace" : Il Santo Padre esorta a unirsi all'iniziativa anche "i fratelli e le sorelle non cristiane" e afferma che "ognuno di noi può dire concretamente no alla violenza"