Precipitazioni su gran parte della penisola fino a Domenica quando arriverà in Italia una

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell'continuerà a determinaresu, anche a carattere temporalesco sulle regioni meridionali e a carattere nevoso,a quote di pianura, al nord-ovest e al centro.L'avviso prevede dal pomeriggio nevicate sulla Sardegna, mentre dalla tarda mattinata di domani si prevedono ancora nevicatea quote di pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Persisteranno venti forti su Toscana ed Emilia-Romagna in estensione alle Marche e dai quadranti meridionali su Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte.Dal primo pomeriggio di Venerdì 23, inoltre, si prevedonoda sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Basilicata e Puglia. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata ...