Potenza | soldi riciclati per comprare locali vip | indagato Salvatore Caiata | candidato

Salvatore Caiata, capolista a Potenza del M5S nel collegio uninominale e neopresidente della squadra di calcio cittadina, è coinvolto in un'inchiesta a Siena sul passaggio di locali e quote societarie. Le verifiche riguardano anche il dirigente de La Cascina Cataldo Staffieri