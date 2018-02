Pochi infermieri nelle carceri | la nota della Cgil

avellinotoday

: @rassegna_it @sorrentinoser @FpCgilNazionale Ci state svendendo per pochi miseri euro, sulla pelle di centinaia di… - Fede_Army : @rassegna_it @sorrentinoser @FpCgilNazionale Ci state svendendo per pochi miseri euro, sulla pelle di centinaia di… - IrpiniaPost : Pochi infermieri nelle carceri irpine, la denuncia della Cgil #Irpinia -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Poco personale in carcere e turni di lavoro che non tengono conti dei riposi obbligatori. Questa la denunciadi Avellino relativa all' assistenza sanitariairpine , in ...