Pioggia di euro su tre milioni di dipendenti statali a pochi giorni dal voto

Previsioni Meteo Lombardia : vasta area depressionaria in discesa dall’Europa - Pioggia in arrivo : “La Lombardia sta per essere interessata da una vasta area depressionaria in discesa dall’Europa Settentrionale. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi, occasionali in Pianura e sull’Appennino. Venerdì ancora cieli grigi con locali piogge ad est, mentre da sabato si farà strada un miglioramento. Un nuovo peggioramento sembra profilarsi per l’inizio della nuova settimana, inoltre con temperature ...

Pioggia di offerte per Honor 9 e 8 con il prezzo MediaWorld - Trony ed Unieuro di fine gennaio : In Italia negli ultimi mesi ci siamo abituati a monitorare soprattutto le promozioni riguardanti brand come Samsung e Huawei negli ultimi mesi, ma come si potrà osservare dall'approfondimento di oggi 27 gennaio è possibile imbattersi in ottime offerte anche con il marchio Honor. A partire da device piuttosto popolari come i vari Honor 9 e Honor 8. A sorpresa, in questo frangente un ruolo importante viene ricoperto persino da catene popolari come ...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : Un exploit del mercato del lavoro americano potrebbe portare la Federal Reserve ad attuare una politica monetaria più restrittiva, cosa che, come noto, non è ben vista dagli operatori. Dal fronte ...

Pioggia di acquisti su Piazza Affari e le altre Borse europee. FCA da record : ... da segnalare l' indebolimento dell'inflazione in Eurozona , cosa che potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad assumere un atteggiamento soft in materia di ritiro degli stimoli all'economia. ...

Borsa - Pioggia di record : Piazza Affari oltre 22 mila pb e Fca oltre 17 euro : ... un report sul settore auto in cui gli analisti di Mediobanca Securities evidenziano come il mercato Usa resti in buona salute, vicino a livelli record, sostenuto dalla crescita dell'economia e, in ...

Smog Torino : la Pioggia fa calare i livelli di PM10 - oggi secondo giorno di stop ai diesel Euro 5 : Nonostante pioggia e la neve abbiano fatto calare i livelli delle particelle sottili PM10 (per oltre dieci giorni al di sopra dei limiti consentiti) a Torino oggi è in corso il secondo giorno di stop ai diesel Euro 5. Il provvedimento è stato confermato ieri dall’amministrazione comunale. Nelle prossime ore la decisione sul blocco della circolazione per i prossimi giorni. L'articolo Smog Torino: la pioggia fa calare i livelli di PM10, oggi ...

Smog - la Pioggia non revoca i blocchi al Nord : a Torino stop sino a euro 5 : Da inizio anno il capoluogo piemontese ha sforato i limiti 114 volte. A Milano fermati i veicoli diesel euro 4 -

Smog - a Torino il Comune tira dritto : stop ai diesel Euro 5 anche domani nonostante la Pioggia : Si avvicina il 31 dicembre, quando potrebbe scoccare il ventesimo giorno consecutivo di sforamenti: cioè blocco totale del traffico dal 2 gennaio

Nuoto - Europei Copenhagen 2017. IL PAGELLONE – Pioggia di medaglie : Bianchi sorprende - Panziera e Sabbioni esaltano : ARIANNA CASTIGLIONI 7: Dopo la finale dei 50 arriva anche quella dei 100 rana che era più difficile da conquistare per l’azzurra che decreta ufficialmente la fine dell’odio verso la vasca corta, più volte esternato in passato. Migliora il personale, lotta, chiude molto bene ed è lì con le più grandi d’Europa che sono anche tra le più forti del pianeta. MARTINA CARRARO 6.5: quanta sfortuna per la ligure che migliora il ...