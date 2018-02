Piogge e vento | in Campania la Protezione civile dirama allerta meteo dalle 16

Tempesta tropicale Sanba : Piogge e vento - 13 morti nelle Filippine : piogge torrenziali e vento forte hanno investito nelle scorse ore le Filippine: 13 le vittime della Tempesta tropicale Sanba, che ha colpito soprattutto le province di Surigao del Sud e Surigao del Nord. Oltre 21mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Cinque persone hanno perso la vita nella città di Carrasal: tra le vittime una donna e i suoi due figli piccoli. Quattro persone sono morte nelle città di Placer, Malimono ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Piogge e vento in arrivo - si abbassa la quota neve : “Nella giornata di oggi si prevede che sulle aree montane delle zone di Allertamento G e E le piogge possano raggiungere accumuli puntuali di 100 mm/24 ore. La quota neve resta superiore a 1300 m. Nel corso della giornata di domani venerdì 2 febbraio si prevedono condizioni Meteorologiche perturbate sul territorio regionale, associate ai seguenti fenomeni: piogge e rovesci: – di moderata intensità nelle zone di Allertamento A, B, C ...

Allerta Meteo - alla fine sarà comunque una Domenica di maltempo al Sud : vento forte e Piogge intense - tutti i DETTAGLI : 1/15 ...

Meteo - sull'Italia regna l'instabilità : Piogge sparse e vento : Sta acquistando potenza la depressione d'Islanda, che sta portando un tempo instabile in diversi Paesi europei. In particolare l'Italia, vivrà giorni Meteorologicamente incerti, proprio perché si trova al confine tra le...

Allerta Meteo - inizia la violenta burrasca di ponente e maestrale : vento impetuoso - mareggiate - forti Piogge e grandi sbalzi termici : 1/20 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : in arrivo Piogge e vento : Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: una massa d’aria fredda si spinge dall’Atlantico verso l’Algeria con conseguente attivazione di correnti mediterranee verso il Nord Italia. Domani è atteso il passaggio di un intenso fronte accompagnato da venti sostenuti di Scirocco. Domani sono previste precipitazioni intense o molto intense, specie sulle Prealpi e sulla fascia pedemontana, da abbondanti ad intense sulle altre zone di ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per Piogge - vento forte e mareggiate : “Tempo instabile per il transito di un sistema perturbato. Precipitazioni: 10-20 mm sul settore appenninico con possibili accumuli maggiori sull’ appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altezza zero termico 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. Venti: fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Mare: molto mosso al largo con altezza ...

Maltempo : in arrivo neve - Piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

Allerta meteo Liguria : in arrivo Piogge diffuse - temporali e vento forte : Allerta meteo della Protezione civile ligure sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali dell’Arpal. In arrivo piogge diffuse, temporali, vento forte e mare grosso in arrivo. Per domani criticita’ verde sui bacini grandi, e l’evento proseguira’ anche nella giornata di martedi’ 9 gennaio. Ecco il dettaglio della zona di Allertamento del territorio ligure. Zona A: lungo la costa fino a Noli, l’intera ...

Vento - Piogge e mareggiate : la morsa del maltempo sull'Italia : Italia nella morsa del maltempo per i primi giorni del 2018 . Pioggia, Vento ma anche forti mareggiate interesseranno infatti il Paese e in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulla base delle ...

Maltempo. Vento e Piogge su gran parte dell'Italia. Neve anche a bassa quota. Temperature in calo : Le intense precipitazioni di queste giorni stanno creando notevoli disagi alla circolazione. I venti hanno provocato cadute di rami e alberi. La Neve sta cadendo anche a bassa quota. Tregua per i giorni a ridosso del Capodanno. Poi un nuovo peggioramento: le piogge potrebbero tornare a interessare parte del Nord e le regioni del versante tirrenico

Allerta Meteo Liguria : in arrivo vento forte - Piogge diffuse e temporali sul Centro Levante : Le festività natalizie proseguiranno per qualche tempo all’insegna del maltempo. La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo previsionali. L’avviso è valido per la zona C dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani martedì 26 dicembre lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della ...

Maltempo - Prot.Civile : Piogge e vento forte su regioni centro-sud : Roma, 14 dic. (askanews) Una saccatura di origine atlantica in transito sull'area mediterranea centrale apporterà ancora condizioni di Maltempo sul nostro Paese che, oltre ai forti venti già presenti ...