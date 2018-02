Pietro Grasso | è già rivolta in Liberi e Uguali | verso la scissione | chi lascia il partito

Elezioni - Pietro Grasso ospite a Italia 18 : oggi alle 21 su Sky TG24 | : Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del Digitale Terrestre e anche in streaming. SPECIALE Elezioni 2018

Elezioni - Pietro Grasso ospite a Italia 18 : domani alle 21 su Sky TG24 - : Il leader di Liberi e Uguali è il secondo protagonista del programma di approfondimento politico, condotto da Fabio Vitale. Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del Digitale Terrestre e ...

Pietro Grasso - disastro totale. La donna che lo ha rovinato : 'D'Alema - guarda questi sondaggi' : C'è una donna dietro il disastro politico e mediatico di Pietro Grasso . Ad accusarla sono gli stessi vertici di Liberi e Uguali , che di fronte ai sondaggi che danno il partito degli anti-Renzi ...

Roma. Speranza : bello vedere Pietro Grasso con Jeremy Corbyn : Roma – Speranza: nostro obiettivo è rialzare bandiera eguaglianza Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Roberto Speranza, che ha commentato l’incontro... L'articolo Roma. Speranza: bello vedere Pietro Grasso con Jeremy Corbyn su Roma Daily News.

Inchiesta sui rifiuti - Vincenzo De Luca contro tutti : 'Pietro Grasso si vergogni' VIDEO : Non si placa lo scontro politico sui VIDEO di Fanpage e sull'Inchiesta in cui e' indagato uno dei figli del presidente della Regione: nella cronaca di oggi anche due flash mob dei Cinquestelle per ...

Elezioni 2018. Mazzocca incontra il leader LeU Pietro Grasso - Abruzzo in Video : Ambiente, territorio, lavoro sono stati alcuni dei temi affrontati. "Noi siamo per un'economia diversa, un'economia circolare, che possa rimettere al centro l'ambiente - ha sottolineato Grasso - Abbiamo realizzato un nuovo piano verde per l'economia in cui le priorità non sono le grandi infrastrutture ma ...

Massimo D'Alema in abito elegante di primo mattino in Transatlantico : 'Vuole rubare le interviste a Pietro Grasso' : Il narcisismo di Massimo D'Alema è proverbiale. Talmente narciso di scegliere di far perdere la sinistra fondando Liberi e Uguali pur di demolire Matteo Renzi . Ma qui, non si parla di questo. ...

Pietro Grasso - leader di Liberi e Uguali sul post voto : "Grande coalizione? Vedremo" : "Vedremo se avremo la possibilità concreta di portare avanti i nostri temi come lavoro e diritti dei lavoratori, sanità, istruzione e ambiente. Solo se saranno condivisi, vedremo se potremo governare". Lo ha affermato questa mattina a Pordenone il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, in merito alla disponibilità a partecipare a un governo di grande coalizione come in Germania.

Pietro Grasso a Treviso : "Siamo un'argine a difesa dei valori costituzionali" : Treviso - Riconversione ecologica, l'economia circolare, il consumo di suolo zero, le energie rinnovabili. Sono questi i punti cardine del piano del verde all'interno del programma di Liberi e Uguali, la lista di sinistra guidata da ...

Macerata - Pietro Grasso : 'Matteo Salvini tra i responsabili della spirale d'odio' : 'Le notizie che arrivano da Macerata mi lasciano attonito e inorridito. Chi, come Matteo Salvini , strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto'. Pietro Grasso parla dopo la sparatoria di Macerata e attacca ...

Pietro Grasso 'Il Sud dev essere al centro della campagna elettorale - ma invece nessuno ne parla' : 'Rilanciare crescita e sviluppo'. Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e uguali, rispondendo a una domanda sul Sud. 'Il Mezzogiorno deve essere al centro della campagna ...

Luigi Di Maio - il diktat di Marco Travaglio : 'Sì all'alleanza con Pietro Grasso - no a Matteo Salvini' : Detta la linea a Luigi Di Maio il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio . Che nel suo editoriale, consiglia al candidato premier del Movimento 5 stelle di lasciar perdere qualsiasi ipotesi di ...

Pietro Grasso contro le "fake news" di Romano Prodi : "Chi era al 40% e aveva il partito in mano, ed è sceso al 20%, deve fare un'analisi di come è arrivato a questo punto. Chi favorisce la destra non è Liberi e Uguali, che anzi vuole recuperare i voti persi dal Pd, quelli degli astenuti o di chi ha indirizzato la sua rabbia verso il voto ai 5 stelle". Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, a Radio Radio, commenta le parole di Romano Prodi che accusa Leu di favorire il ...