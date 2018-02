Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videogiochi e la fine dei

eurogamer

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri,ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell're unaper il. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono benvenute negli spazi social legati ai."Per fare al meglio il nostro lavoro, è necessario che il nostro ambiente lavori meglio", ha affermato durante l'intervento. "Se qualcosa si rompe, tutto il resto finisce con l'incepparsi". Il capo della divisione Xbox ha potuto raccontare la propria esperienza alla guida del brand. "Il team di Xbox era estremamente deluso. Non avevamo fatto un buon lavoro con il lancio di Xbox One. La nostra ...