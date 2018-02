Peugeot 508 - Con la nuova generazione si fa più sportiva

quattroruote

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Larinnova completamente la 508, presentando la berlina al Salone di Ginevra. Il cambio di passo a livello stilistico è in linea con quello già compiuto da modelli recenti come 308, 3008 e 5008: la 508 propone uno stile aggressivo, sportivo e totalmente innovativo rispetto al passato, abbracciando l'attuale tendenza del marchio francese. La508 sarà assemblata nella fabbrica francese di Mulhouse e le prime consegne sono previste per settembre. La 508 diventa una berlina-coupé. Per il segmento D, laha voluto creare qualcosa di nuovo per trovare nuove opportunità, facendosi spazio tra le Suv che dominano il mercato. Per questo è stata scelta una formula da berlina-coupé a cinque porte e l'altezza è scesa fino a 1,4 metri. I gruppi ottici anteriori e posteriori a Led caratterizzano la vettura dandole un look sportivo insieme alle inedite luci a Led diurne frontali ...