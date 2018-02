Peugeot 508 | a Ginevra arriva la berlina che sembra un coupé – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2018) La tradizione delle grandi berline made in France si rinnova, mala reinterpreta in chiave moderna. La 508 che debutterà al prossimo salone die che vedete nellesopra, infatti, nonostante le cinque porte diventa una sorta difastback: le linee sono più dinamiche e l’altezza contenuta (solo 1,40 metri), con un frontale compatto impreziosito dalla griglia con lavorazione a scacchi e dai gruppi ottici con proiettori tridimensionali Full LED che garantiscono una firma luminosa unica e una visibilità ottimale. Nell’abitacolo, poi, spicca una re-interpretazione in chiave lussuosa ed ergonomica del famosoi-Cockpit. Le caratteristiche tecniche verranno svelate tra pochi giorni, alla kermesse svizzera. L'articolo508, alacheunproviene da Il Fatto Quotidiano.