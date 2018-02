Perugia | rissa fra Casapound e Potere al popolo | cinque indagati

Perugia - rissa durante affissione manifesti elettorali : 5 indagati : Tre militanti di CasaPound e due di Potere al popolo risultano indagati dalla procura di Perugia per lo scontro avvenuto nei pressi di una plancia per l' affissione di manifesti elettorali alla ...

Perugia - rissa in piazza Danti : aggredito dal branco finisce in ospedale Caos nel centro storico - all'arrivo dei carabinieri l'uomo era già ... : Perugia rissa in centro storico, la notte di Natale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, ieri intorno alle 21.45 un uomo è stato aggredito da almeno otto persone in piazza Danti. Sul posto ...