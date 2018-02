Perugia | cinque indagati per gli scontri Un testimone | Casapound attaccava manifesti

Cinque indagati per lo scontro tra CasaPound e Potere al popolo a Perugia. Le tensioni partite per l'affissione di alcuni manifesti elettorali : Tre militanti di CasaPound e due di Potere al popolo sono stati indagati dalla procura di Perugia per lo scontro avvenuto nei pressi di una plancia per l'affissione di manifesti elettorali alla periferia della città. Rissa e lesioni i reati ipotizzati a vario titolo sulla base di un'informativa della Digos che indaga su quanto successo. L'indagine è comunque ancora in corso per stabilire con esattezza quanto è successo.