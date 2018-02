Pensioni | sbloccato il cumulo gratuito dei professionisti

leggioggi

(Di giovedì 22 febbraio 2018) È stata firmata la convenzione tra Inps e Adepp che sblocca finalmente ilper ledei liberi. L’accordo è stato siglato il 20 febbraio, dopo mesi di attesa in seguito alla circolare n. 140/2017 con le istruzioni operative dell’Inps. Possono così partire i versamenti. Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha annunciato che saranno vagliate al più presto le oltre 5 mila domande digià arrivate nei mesi scorsi. L’Inps ha stimato che iinteressati daldei contributi versati in diverse gestioni siano pari a 702.318, in particolare quelli con più di 60 anni sono circa 70mila. Resta in sospeso ancora il rimborso degli oneri di gestione che le Casse dovrebbero riconoscere a Inps per ogni trattamentostico liquidato per le procedure amministrative e contabili. Il rimborso dovrebbe essere ...