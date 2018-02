Patch 3 0 0 per Fortnite aggiunge Costruzione Turbo e molto altro | i dettagli

Samsung comincia il roll out delle Patch di febbraio per Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di febbraio per Galaxy J7 (SM-J727U) e Galaxy J5 (2017). L'aggiornamento è in fase di roll out in Europa per cui entro le prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Italia L'articolo Samsung comincia il roll out delle patch di febbraio per Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 Title Update 6 per tale piattaforma. Al momento non sono state pubblicate ancora le note di rilascio e quindi non siamo in grado di dirvi quali siano le novità di questo aggiornamento. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe solo […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC su I ...

DOOM per Switch : la nuova Patch introduce i controlli di movimento : DOOM per Nintendo Switch è stata sicuramente una graditissima sorpresa per tutti gli utenti dell'apprezzata console ibrida di Nintendo, il gioco è disponibile dal 10 novembre 2017 e riguardo il porting per la macchina della grande N vi abbiamo già fornito l'accurata analisi di Digital Foundry.Oggi si torna a parlare della versione Switch di DOOM con interessanti novità che riguardano la patch 1.1.1 che, come riporta Nintendoeverything, dovrebbe ...

Arriva oggi la Patch 1.3.0 per Assassin's Creed Origins : Ubisoft continua a supportare il suo apprezzato Assassin's Creed Origins con importanti aggiornamenti finalizzati a migliorare l'esperienza di gioco: se poco tempo fa la compagnia ha annunciato nuovi DLC per il titolo in arrivo prossimamente, oggi vi segnaliamo che la software house francese ha condiviso i dettagli della patch 1.3.0.Sul sito ufficiale potete leggere il changelog della nuova patch prevista per oggi, 20 febbraio. Tra le tante ...

Kingdom Come : Deliverance sta per ricevere delle nuove Patch correttive : Kingdom Come: Deliverance è sicuramente una delle uscite più interessanti di questo periodo, l'RPG medioevale di Warhorse Studios ha avuto un ottimo inizio dal punto di vista delle vendite ma, Come saprete, il gioco ha avuto un percorso abbastanza problematico per quanto riguarda gli aggiornamenti.Il titolo, infatti, non è esente da problemi e presenta alcuni glitch e bug. A tal proposito gli sviluppatori hanno annunciato che Kingdom Come: ...

Patch 1.20 per Overwatch nel PTR : tutte le modifiche e i buff degli eroi : Una nuova Patch, precisamente la 1.20 di Overwatch, è attualmente in test nel PTR che aggiorna il bilanciamento su alcuni eroi e apporta una serie di modifiche ad Hanzo che potrebbero piacere molto agli utenti. Di recente Jeff Kaplan ha svelato attraverso un video quali sono gli eroi che subiranno le modifiche previste dall’aggiornamento. La prima novità in Overwatch interesserà Mei. Nonostante l'eroe sia equilibrato la sua durata del ...

Grandi novità per Fortnite con la Patch 2.5.0 : armi - templi e diverse sorprese : I problemi Fortnite riscontrati in queste ore sono stati dati semplicemente dall'arrivo dell'importantissima patch 2.5.0, sì, quella di San Valentino (in ritardo). Questo si legge infatti sul sito ufficiale: "Buon San Valentino (in ritardo)! Vi <3 tanto, non importa se quest'anno avete un compagno di coppia o siete rimasti al Rifugio Ritirato. San Valentino è il giorno di chi ama, di chi brama e di chi... lama! La patch v.2.5.0 introduce una ...

Kingdom Come Deliverance : entro due settimane arriverà una nuova Patch per PS4 e Xbox One : L'RPG medioevale di Warhorse Studios, Kingdom Come Deliverance, è ora disponibile per PS4, Xbox One e PC. Riguardo l'interessante titolo già vi abbiamo proposto la nostra recensione e ora arrivano novità relative alla prossima patch prevista per le versioni console.Stando a quanto riportato da Gamereactor.eu, l'update per le versioni PS4 e Xbox One di Kingdom Come Deliverance arriverà entro le prossime due settimane. A confermarlo è il boss di ...

Star Wars Battlefront 2 : la nuova Patch introduce la modalità Jetpack Cargo e bilancia i personaggi : Gli sviluppatori del discusso Star Wars Battlefront 2 hanno già comunicato di essere al lavoro su nuove modalità da inserire all'interno del gioco, ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, apprendiamo che una di queste modalità sarà presto implementata.Con la nuova patch 1.2 vengono introdotte interessanti novità in Star Wars Battlefront 2, come la modalità Jetpack Cargo molto simile a Cattura la Bandiera presente in giochi come Call of Duty. ...

Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact si aggiornano con le Patch di febbraio e per Meltdown e Spectre : Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per i Sony Xperia Xz1 e Xperia XZ1 Compact con le patch per Meltdown e Spectre e le patch di sicurezza del mese di febbraio. L'articolo Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact si aggiornano con le patch di febbraio e per Meltdown e Spectre è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Disponibile Patch 1.12 per Gran Turismo Sport - cosa cambia e miglioramenti : Poliphony Digital ha rilasciato una nuova patch per Gran Turismo Sport, la 1.12. Apporta una serie di numerosi miglioramenti alla fisica, la stabilità di alcune automobili e risolve vari problemi. Continua quindi il supporto degli sviluppatori per un gioco molto amato, soprattutto dopo l'aggiornamento che ha introdotto il single player. Ecco l'elenco di tutte le novità per Gran Turismo Sport. Principali caratteristiche introdotte 1. ...

Pioggia di bilanciamenti per Injustice 2 nella Patch 1.16 : Tutti sappiamo che è in arrivo il nuovo DLC dedicato alle Tartarughe Ninja in Injustice 2: prima di questo lo sviluppatore NetherRealm ha pubblicato una patch, precisamente la 1.16, volta a implementare tutta una serie di bilanciamenti prima dell'arrivo del contenuto aggiuntivo. Questo aggiornamento implica quindi diversi bilanciamenti per i personaggi tra cui tra cui Sub-Zero, Poison Ivy, Catwoman, Lanterna Verde e molti ...

Patch anti-cheater rimandata per PUBG - Reshade bloccato : cosa sta succedendo? : Il rilascio della Patch PC anti-cheat per PUBG è purtroppo in ritardo. La Patch anti-cheat di PlayerUnknown's Battleground, doveva essere rilasciata ormai più di 12 ore fa ma solo da poco è arrivata la conferma ufficiale che è stata posticipata. PUBG Corp infatti ha confermato che la Patch è stata posticipata per un "problema inaspettato" con la sua compatibilità col gioco. Improvvisamente quindi le cose sono cambiate e gli utenti dovranno ...

Patch 10 e DLC La Spada di Galadriel per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra il 6 febbraio : Un mondo di gioco vastissimo e diverse missioni si accompagnano alla conferma di un ottimo Nemesis System e di alcune, classifiche feature di progressione del personaggio in classico stile GDR, tra ...