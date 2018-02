Papa Francesco “Ero in crisi e credevo che la vocazione fosse ‘fare le cose’ | la

Scandalo pedofilia : Papa Francesco nell'occhio del ciclone : Papa Francesco è al centro della peggiore crisi del suo quinquennio di pontificato. La causa? lo Scandalo legato agli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Il Santo Padre ha sempre goduto di grande popolarità e stima da parte dei fedeli perché dice le cose giuste al momento giusto. Lo ha fatto anche quando ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di tossicodipendenti e spacciatori, esprimendo il suo cordoglio e la sua compassione per le ...

Papa Francesco si commuove per l’orfano abbandonato/ “Ho pianto per te : certo che tua madre ti ama ancora” : Papa Francesco incontra gli orfani romeni e si commuove per un ragazzo abbandonato due volte dalla madre: "ho pianto per te, ma sono certo che tua mamma ti ama ancora"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Roma : Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla Parrocchia di San Gelasio I Roma – domenica, alle ore 16 circa, Papa Francesco si recherà in visita nella Parrocchia... L'articolo Roma: Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I su Roma Daily News.

ENNIO MORRICONE / L'incontro con Papa Francesco : "Io e mia moglie Maria scoppiammo a piangere" : ENNIO MORRICONE racconta al Corriere della sera il suo incontro con Papa Francesco, durante il quale non riuscì a trattenere le lacrime per l'emozione.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:21:00 GMT)

Papa Francesco : 'Soldi e carriera non sono la felicità' : "Bisogna avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo ...

La scure del Papa su preti e vescovi pedofili : Francesco più duro di Benedetto. Ecco cosa cambia nella Chiesa : La tutela dei minori resta una sfida operativa per ridare credibilità alla testimonianza cristiana e fiducia alla figura del sacerdote come persona di cui potersi fidare come di nessun altro al mondo. ...

Vaticano - altro fallimento di Papa Francesco : alla Sacra Rota il prete-giudice è un pedofilo : ... sia alle cause dei fedeli di ogni parte del mondo. Sebbene sia conosciuta soprattutto per i matrimoni annullati, la Sacra Rota è il tribunale ordinario della Santa Sede e i magistrati, detti prelati ...

Papa Francesco : Paolo VI sarà santo quest'anno : Roma, 17 feb. , askanews, 'Paolo VI sarà santo quest'anno': lo ha detto Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede ha infatti reso note oggi le parole che il Papa ha scambiato giovedì mattina, ...

Papa Francesco : non so usare i social - non ho neanche il telefonino : Roma, 17 feb. , askanews, 'Non so usare i social, non ho neanche il telefonino': è la confessione di Papa Francesco, consegnata ai sacerdoti romani incontrati giovedì. Rispondendo ad alcune domande, ...

Papa Francesco ha rinnovato la commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha annunciato il rinnovo della Pontificia commissione per la Tutela dei Minori (PCTM), una commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa, che era stata istituita dallo stesso Papa nel 2014 e il cui mandato era scaduto alla The post Papa Francesco ha rinnovato la commissione speciale per combattere gli abusi sessuali nella Chiesa appeared first on Il Post.

Papa Francesco : Paolo VI sarà proclamato santo entro l'anno - : L'annuncio del pontefice durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani. Poi scherza coi preti e dice: "Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!"

Roma - le Acli aderiscono alla giornata di digiuno proclamata da Papa Francesco : ... perciò senza dubbio dedicheremo le nostre preghiere proprio ai nostri fratelli di questi Paesi lontani, senza dimenticare chiunque nel mondo sta soffrendo a causa delle atrocità dell'uomo. La nostra ...

Papa Francesco rinnova la Commissione sugli abusi : entrano le vittime e Telefono azzurro - il cardinale O'Malley confermato presidente : Nella Pontificia Commissione per la tutela dei minori entrano le vittime di abusi sessuali. Bergoglio ha rinnovato la Commissione, riconfermando sette membri mentre sei personalità entrano per la prima volta nella stessa Commissione.I nuovi commissari sono: Benyam Dawit Mezmur (Etiopia), Sr. Arina Gonsalves (India), Neville Owen (Australia), Sinalelea Fèao (Tonga), Myriam Wijlens (Paesi Bassi), Ernesto Caffo (Italia), fondatore e ...