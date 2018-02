Pamela è morta per overdose di eroina | Oseghale mima il decesso della 18enne

“Pamela è morta per aver assunto eroina” - Oseghale mima il decesso al suo avvocato : “Pamela è morta per aver assunto eroina”, Oseghale mima il decesso al suo avvocato Innocent Oseghale dal carcere ha raccontato all’avvocato Umberto Gramenzi le modalità della presunta assunzione di droga da parte della ragazza romana nell’appartamento in via Spalato a Macerata. Quando Pamela Mastropietro sarebbe caduta a terra lui avrebbe tentato di rianimarla.Continua a leggere […] L'articolo “Pamela è morta per aver assunto ...

Uccisa o morta per overdose? Seconda autopsia sul corpo di Pamela - verifiche su ferite da taglio : Quattro ore di autopsia, la Seconda sul corpo di Pamela Mastropietro, per stabilire le cause del decesso, cioè se la ragazza è morta per overdose o se invece è stata ammazzata. I primi esami erano stati svolti in modo "troppo frettoloso", così è stato detto dalla Procura, ed erano emersi "dati equivoci". E infatti non ci sarebbe solo un buco sul braccio, segno che Pamela aveva da poco fatto uso di droga, ma ...

Pamela morta di overdose. Ma per il gip non è omicidio : «Tutto ciò che dice Oseghale è che Pamela Mastropietro ha avuto una crisi da overdose, lui l'ha vista strabuzzare gli occhi e, allora, spaventato è uscito di casa»: lo dice al Giornale il procuratore di Macerata, Giovanni Giorgio, spiegando quelli che sono gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte della diciottenne romana. Ma la versione del nigeriano non torna. «C'è un testimone - chiarisce il ...

Macerata - «Pamela morta di droga». Traini : «Volevo uccidere gli spacciatori» : Esclusa l’accusa di omicidio per il nigeriano, resta quella di occultamento e vilipendio di cadavere. L’ex leghista che ha sparato ai neri conferma: «Non sono pentito, mi spiace solo di aver ferito una donna». Striscione pro razzista a Roma

