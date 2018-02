Pallanuoto | A1 2018 | l’AN Brescia si impone nell’anticipo della quindicesima giornata

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : nell’anticipo dell’11a giornata Padova-Cosenza 11-4. Poker per Laura Barzon : L’andata dei quarti di finale di Eurolega incalza e così Padova ha dovuto anticipare il match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile contro Cosenza: nel fine settimana infatti le patavine ed il Catania saranno impegnate nel massimo torneo continentale per club (le etnee osservano il turno di riposo in questa giornata di campionato). A Padova finisce 11-4 per le padrone di casa contro un Cosenza ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell'evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : La Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile metterà di fronte le otto squadre che hanno superato la fase eliminatoria: i due gruppi scaturiti per contendersi il trofeo sono i seguenti. Il Girone A sarà composto da Ungheria, Italia, Grecia e Spagna, mentre il Girone B sarà formato da Serbia, Francia, Montenegro e Croazia. La fase Finale della manifestazione, in sede da stabilire, si terrà dal 5 all’8 aprile: nei giorni 5, 6 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i gironi della Final Eight. Le avversarie del Settebello : Con la fine della fase eliminatoria dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile, la LEN ha reso noti i gironi che andranno a comporre la Super Final, in programma dal 5 all’8 aprile in sede da definire. Le otto Finaliste saranno divise in due gironi all’italiana al termine dei quali le prime classificate si contenderanno il titolo, mentre le seconde si giocheranno l’ultimo gradino del podio. Il Girone A sarà composto da ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : un Settebello eccezionale. Con Echenique e Molina si può sognare : “In questi tre giorni la squadra è migliorata sul piano del gioco e ciò mi fa molto piacere. C’è grande integrazione da parte di tutti. Questi giorni a Palermo sono stati produttivi. Ancora grazie al meraviglioso pubblico che ci ha sostenuti e accolti con grande entusiasmo. Anche oggi erano più di mille in tribuna. Adesso andremo a disputare la Final Eight giocando un’altra serie di partite che serviranno a farci crescere ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del decimo turno. Roberta Bianconi trascina Catania : Sabato si è disputata la decima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania ha vinto ancora, allungando in classifica, in virtù del turno di riposo di Padova. Il derby ligure è andato al Bogliasco, mentre sono state corsare nel Sud Italia Roma e Milano. Andiamo a scoprire le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno. Roberta Bianconi (Catania): altro poker per lei, che mantiene la vetta della classifica ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello fa esplodere Palermo. 15-10 alla Russia - dominio assoluto. L’Italia vince il girone : Si chiude con la terza vittoria consecutiva un trionfale girone preliminare di Europa Cup, nuova manifestazione continentale di Pallanuoto, per il Settebello: a Palermo il pubblico di casa può gioire per i trionfi della compagine guidata da Sandro Campagna. Oggi nel terzo ed ultimo incontro gli azzurri si sono imposti per 15-10 sulla Russia. Ovviamente arriva il primato nel raggruppamento. Primo quarto molto equilibrato, con i russi che ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia 0-0 in DIRETTA. Il Settebello vuol chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della terza ed ultima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello affronterà la Russia per chiudere al meglio la competizione, con l’obiettivo sicuramente di raggiungere le tre vittorie in altrettante partite. Il pass per le Finali della manifestazione è già arrivato matematicamente per la banda guidata da Sandro Campagna che ieri si è imposta sul Montenegro. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello sfida la Russia per chiudere in bellezza : Ultimo appuntamento con l’Europa Cup di Pallanuoto nel girone preliminare in quel di Palermo: oggi alle 19.30 è impegnato il Settebello di Sandro Campagna davanti al numeroso pubblico di casa visto in questi giorni. sfida alla Russia per chiudere al meglio quest’avventura nella nuova competizione continentale: vincere significherebbe dire chiudere al primo posto, con il pass per le finali che è già arrivato matematicamente. “Sono molto ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Con la sfida di ieri, vinta dal Settebello per 9-5 contro il Montenegro, si è felicemente conclusa la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai balcanici, anche Germania e Russia. Le prime due passavano infatti alla fase finale: oggi la terza ed ininfluente sfida contro la Russia, che ieri ha pareggiato per 11-11 contro la ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : continua la fuga del Catania. Cade nel derby il Rapallo : Iniziato il girone di ritorno nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania riprende da dove aveva interrotto ogni discorso e vince in casa della Florentia con il nettissimo punteggio di 4-16. Non approfitta del turno di riposo di Padova il Rapallo, che perde nel derby in casa di Bogliasco per 9-6 e non solo fallisce l’aggancio al secondo posto, ma viene agganciato al terzo da Roma, vittoriosa 2-7 in casa del Cosenza, e da Milano, ...