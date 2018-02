: Lo scandalo Oxfam si allarga: il numero 2 di Unicef Justin Forsyth si dimette. L'uomo è accusato di aver mandato sm… - HuffPostItalia : Lo scandalo Oxfam si allarga: il numero 2 di Unicef Justin Forsyth si dimette. L'uomo è accusato di aver mandato sm… - marco_disca : RT @ferroice40: Lo scandalo Oxfam si allarga: si dimette il numero 2 di Unicef Justin Forsyth - CybFeed : #News Oxfam, si dimette vicedirettore Unicef -

Justin Forsyth, ex numero uno di Save The Children,si è dimesso dall'incarico di vice direttoredopo le accuse di aver mandato in passato messaggi inappropriati a collaboratrici donne, a margine dello scandalo sessuale che in Gb ha coinvoltoe altre ong umanitarie. Lo rivela da New York la Bbc. "Non intendo danneggiare l'attività umanitaria dell'organizzazione a causa del mio passato", ha detto Forsyth formalizzando le dimissioni da, l' Agenzia dell'Onu per la tutela dell'infanzia che ha sede a New York.(Di giovedì 22 febbraio 2018)