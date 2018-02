Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara oggi giovedì 22

Sofia Goggia/ Medaglia d'oro discesa libera - domani appuntamento con la combinata (Olimpiadi Invernali 2018) : Sofia Goggia: Medaglia d'oro per l'azzurra nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018. La finanziera entra nella storia a Pyeongchang, battendo Mowinckel e Vonn. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud vuol chiudere in bellezza nei 500 metri e la staffetta maschili : Ultima giornata di gare per lo Short track in quest’edizione 2018 dei Giochi Olimpici Invernali 2018 di PyeongChang (Corea del Sud). La Gangneung Ice Arena per l’ultima volta sarà teatro delle sfide tra i pattini veloci. Il programma vedrà all’opera ancora una volta la nostra Arianna Fontana, impegnata nei 1000 metri, e le prospettive per la fuoriclasse valtellinese, oro nei 500 metri ed argento nella staffetta, sono ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di giovedì 22 febbraio : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di giovedì 22 febbraio.

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : David Wise per la conferma nell’halfpipe. USA pronti alla tripletta : Domani si assegnerà il titolo dell’halfpipe di sci Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara estremamente equilibrata e intensa, con un pronostico molto aperto. Sulla carta si profila un dominio degli americani ma la lotta intestina sarà davvero molto agguerrita. David Wise è il Campione Olimpico in carica e insegue una fantastica doppietta ma i connazionali sono di assoluto spessore: Alex Ferreira è ...

SOFIA GOGGIA/ Medaglia d'oro discesa libera : il web è tutto per lei! (Olimpiadi Invernali 2018) : SOFIA GOGGIA: Medaglia d'oro per l'azzurra nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018. La finanziera entra nella storia a Pyeongchang, battendo Mowinckel e Vonn. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:31:00 GMT)

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta femminile. Italia in seconda linea : Dopmani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta femminile di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, non si conosce ancora la startlist ufficiale con tutte le atlete. Di seguito, dunque, vi proponiamo l’elenco delle squadre al via con il numero di pettorale, ricordando che l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. 1 GER – Germany 2 FRA ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live e medagliere : Arianna Fontana ci riprova : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:15:00 GMT)

Olimpiadi Invernali : capolavoro Sofia Goggia - discesa d'oro fa grande l'Italia : A 27 anni, alla prima Olimpiade, con quattro operazioni alle spalle, un bronzo mondiale a St.Moritz una stagione super in Coppa del mondo impreziosita dalle due vittorie, sempre in discesa, a Bad ...

Cos’è successo mercoledì alle Olimpiadi Invernali - in foto : Stati Uniti e Svezia eliminate nello hockey, la prima vittoria americana nello sci di fondo femminile, ma soprattutto la medaglia d'oro di Sofia Goggia The post Cos’è successo mercoledì alle Olimpiadi invernali, in foto appeared first on Il Post.

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le azzurre verso la staffetta. Gontier e Sanfilippo per sognare. Vittozzi e Wierer - fondamentale partire bene : Dopo il bronzo nella mista, l’Italia ha una nuova occasione per puntare ad una medaglia Olimpica. nella staffetta femminile, infatti, le azzurre sono spesso riuscite negli ultimi anni ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Andiamo a vedere quali possono essere i punti forti e i punti deboli del quartetto nostrano. Ricordiamo che la gara prenderà il via alle ore 12.15 italiane. Vittozzi Lisa: dopo la splendida prestazione della ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana a caccia del tris nei 1000 metri : Due medaglie al collo e la voglia di mettere di mettersene anche una terza per completare una Olimpiade che è già da leggenda. Arianna Fontana si presenta domani per l’ultima volta sul ghiaccio coreano e lo farà a partire dai quarti di finale dei 1000m, con la possibilità di eguagliare (almeno come numero di podi) il bottino conquistato quattro anni fa a Sochi. In Russia la valtellinese vinse un argento e due bronzi, mentre a PyeongChang ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di giovedì 22 febbraio. Programma - orari e tv : Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 22 FEBBRAIO: 01.05 Tie-break , ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...

