Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Sergio Mattarella | “Siete l’orgoglio dell’Italia

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma libero Carolina Kostner. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il minuto esatto : Questa notte (ore 05.16 italiane) Carolina Kostner si esibirà nel programma libero alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Regina del Ghiaccio è pronta per quella che probabilmente sarà la sua ultima recita a cinque cerchi: una Campionessa stellare andrà a caccia di una complicata medaglia. L’azzurra, infatti, è sesta dopo il programma corto e deve rimontare cinque punti abbondanti all’ostica canadese Kaetlyn Osmond. La ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e tutti i partecipanti della staffetta maschile. Orario d’inizio e come vederla in tv : Siamo arrivati all’ultima gara del programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo due settimane di grandi sfide sulle nevi coreane, tocca alla staffetta maschile 4×7,5 chilometri che, come detto, darà l’arrivederci per questo sport a Pechino 2022. Saranno diciotto le nazioni al via, con la prima fila composta dalle grandi favorite Norvegia e Francia assieme alla Svezia, quindi toccherà a Germania, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i quattro azzurri per il team Event. C’è Alex Vinatzer : L’ultimo appuntamento dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 è il team event, la gara a squadre, che per la prima volta assegnerà le medaglie ai Giochi. Un format molto particolare: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. All’interno di ogni scontro, poi, ci saranno quattro sfide singole di slalom parallelo. Sono infatti quattro gli atleti ...

Cos’è successo giovedì alle Olimpiadi Invernali - in foto : Arianna Fontana ha vinto la sua terza medaglia nello short track, e nello sci alpino ci sono state sorprese The post Cos’è successo giovedì alle Olimpiadi invernali, in foto appeared first on Il Post.

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà battaglia in semifinale tra OAR e Rep. Ceca. Il Canada contro la sorpresa Germania : OAR, Repubblica Ceca, Canada, Germania. Tra queste quattro squadre c’è il nome della medaglia d’oro nell’Hockey a PyeongChang 2018. Domani sono in programma le due semifinali, che definiranno le sfide per le medaglie. Il torneo olimpico ha fin qui detto che il ruolo di favorita spetta alla squadra russa, il team OAR. Il loro percorso di avvicinamento è stato complicato, tra l’esclusione imposta dal CIO alla Federazione ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia può vincere medaglie negli ultimi tre giorni? Le ultime speranze azzurre - da Kostner a Lollobrigida : L’Italia ha giù conquistato dieci medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma ha ancora a disposizione tre giorni di gare per rimpinguare il proprio bottino: questa è già una delle migliori cinque spedizioni di sempre nella nostra storia, siamo a un solo podio da quando fatto a Torino 2006. L’Italia può ancora vincere delle medaglie a PyeongChang 2018? Analizziamo nel dettaglio la situazione. VENERDI’ 23 ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : norvegesi uniti per battere Martin Fourcade in staffetta : Si rinnova la sfida tra Francia e Norvegia, tra i norvegesi e Martin Fourcade. La staffetta maschile, undicesimo evento, chiuderà il programma del grande Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima occasione per puntare ad una medaglia e per scrivere la storia. Sulla carta, le due squadre che abbiamo citato sembrano avere qualcosa in più. La Norvegia può contare su un terzetto favoloso con i fratelli Tarjei e Johannes ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (venerdì 23 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : Soltanto otto italiani in gara nella giornata di venerdì 23 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le speranze di medaglie sono riposte tutte in Carolina Kostner che deve rimontare dalla sesta posizione ottenuta nel programma corto. Difficile aspettarsi un miracolo dalla staffetta mista di biathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, tutti gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di giovedì 22 febbraio. Arianna Fontana macchina da medaglia. Wierer croce e delizia : LE pagelle DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO) Arianna Fontana, 9: da clonare! Una medaglia a Torino 2006, ancora 15enne, una a Vancouver 2010, tre a Sochi 2014, tre a PyeongChang 2018, dove finalmente si è materializzato anche l’agognato oro. Siamo di fronte ad una vera e propria macchina da podi. Una fuoriclasse immensa, ormai di diritto tra i più grandi sportivi italiani della storia. Per i ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana vale 10 - mentalità vincente e modello da imitare : Ci sono atleti o atlete dotati di un sacro fuoco. Una miccia dentro il proprio cuore, in grado di tramutare le proprie aspirazioni in realtà. L’Olimpiade del sogno o della mentalità vincente, fate voi, quella vissuta da Arianna Fontana. 3 medaglie (1 oro, 1 argento ed 1 bronzo) e l’aver raggiunto due mostri sacri dello Short track come Victor An ed Apolo Anton Ohno (8 medaglie olimpiche in carriera) dice molto ma non tutto. La ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quattordicesima giornata (venerdì 23 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Venerdì 23 febbraio andrà in scena la quattordicesima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegneranno soltanto quattro titoli, il programma prevede davvero poche gare. Spettacolo però assicurato con il pattinaggio artistico femminile e con lo ski cross donne, poi la staffetta maschile di biathlon e i 1000m uomini di speed skating. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Svezia-USA. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Svezia-USA sarà la finale per l’oro del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà l’atto conclusivo che nessuno si attendeva: gli scandinavi guidati dall’istrionico Niklas Edin erano tra i grandi favoriti ma i sorprendenti statunitensi dello skip Kevin Koe non erano minimamente quotati eppure hanno raggiunto le semifinali e hanno sconfitto IL Canada Campione in carica. Di seguito la data, il ...

Sofia Goggia - Olimpiadi Invernali 2018/ Pyeongchang - la sciatrice : “Sono sempre la stessa” : Sofia Goggia, olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang, la sciatrice: “Sono sempre la stessa”. Le nuove parole della fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:34:00 GMT)