Olimpiadi decima medaglia Italia

Olimpiadi invernali 2018 - Arianna Fontana bronzo nei 1000 metri di short track. Decima medaglia per l’Italia : Ancora Arianna Fontana. La pattinatrice azzurra conquista il bronzo nei 1000 metri di short track. Dopo l’oro nei 500 metri e l’argento in staffetta, la nostra portabandiera completa così il suo personale medagliere e regala all’Italia la Decima medaglia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang: tre ori, due argenti e ora cinque bronzi. La 27enne di Sondrio, con il suo ottavio podio ai Giochi, diventa la quinta atleta italiana di tutti i tempi ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Arianna Fontana ci regala la DECIMA! Bronzo nei 1000 metri! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia decima con 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata (lunedì 19 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : La decima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è una delle più povere per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli. Lunedì 19 febbraio sono infatti in programma soltanto tre finali: i 500m maschili di speed skating, il bob a 2 maschile e la prova a squadre di salto con gli sci. L’Itala non ha ambizioni di medaglia ma attenzione al fondamentale match contro la Corea del Sud nel curling e all’esibizione di Anna ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata - domenica 18 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : decima giornata (domenica 18 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Domenica 18 febbraio andrà in scena la decima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Verranno assegnati sei titoli: si spazia dal gigante maschile alla mass start di biathlon fino ad arrivare alla staffetta uomini di sci di fondo e a due gare di sci freestyle. L’Italia non ha grandi carte da medaglia ma proverà a sorprendere. Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di domenica 18 ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia decima con 2 ori e 6 medaglie : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima : Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo Slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima : Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo Slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 1500 metri femminili arriva la rivincita dell’olandese Ireen Wust. Francesca Lollobrigida ottima decima : La rivincita dell’olandese Ireen Wust arriva nei 1500 metri femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’olandese, che si era vista sfilare l’oro per soli 8 centesimi nei 3000 metri, vola e vince in 1’54″35, precedendo la nipponica Miho Takagi di 0″20 e la connazionale Marrit Leenstra di 0″91. Beffa per la terza olandese, Lotte van Beek, ai piedi del podio per un solo ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il trionfo di Ireen Wust - ottima Lollobrigida in decima posizione - più indietro Bettrone : Altro giro, altra medaglia in palio: oggi lo Speed skating assegna il titolo olimpico sui 1500 metri femminili. L’Italia, rappresentata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone, non ha ambizioni di medaglia in questa gara, che però sarà utile per trovare confidenza in vista della mass start. Le grandi favorite saranno le olandesi Marrit Leenstra ed Ireen Wust, ma occhio anche alla giapponese Miho Takagi ed alle statunitensi Brittany ...