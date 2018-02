Nuovo album e tour per The Shalalalas | dal 9 marzo ' Boom' TRACKLIST e DATE LIVE

Altre di B - il Nuovo album rientra nel mio fagotto personale di canzoni : “Cos’è un disco di viaggio”? Non si può dare risposta facile a questa domanda. Forse perché non esiste un vero e proprio genere ma solo una categoria dell’anima, una playlist ideale in cui si radunano quel pugno di canzoni che fanno da colonna sonora al tuo viaggio, fisico o metafisico, vicino o lontano che esso sia. Nella mia personale compilation c’è l’American Idiot dei Green Day, ovvero la parabola di Jimmy, il Gesù delle periferie che fugge ...

Janelle Monáe ha annunciato l’uscita del Nuovo album “Dirty Computer” : Tramite un trailer che è tutto un programma, Janelle Monáe ha svelato al mondo intero il titolo del suo nuovo progetto discografico. L’album si intitola “Dirty Computer” e farà parte di un progetto audiovisivo definito dalla stessa cantante “an emotion pitcture”. Il video che annuncia l’arrivo di “Dirty Computer” è ricco di effetti speciali da fare invidia ai grandi film di Hollywood. Nel trailer, ...

È il compleanno di Tiziano Ferro : da “Solo” è Solo una Parola al Nuovo album - i suoi progetti futuri : Oggi, mercoledì 21 febbraio, è il compleanno di Tiziano Ferro. L'artista di Latina compie oggi - 21 febbraio 2018 - 38 anni. Era infatti il 21 febbraio 1980 quando vedeva la luce nel Lazio destinato ad entrare nel panorama musicale internazionale poco più che maggiorenne a fare delle sue canzoni colonne sonore di vite intere. Dall'esordio con l'album Rosso Relativo al più recente Il Mestiere della Vita, ultimo disco di inediti rilasciato da ...

Audio e testo di Tremo di Riki - il Nuovo singolo dall’album Mania porta alcune sorprese : In questo post troverete Audio e testo di Tremo di Riki, il nuovo singolo estratto dall'album d'esordio, Mania. Riccardo Marcuzzo è pronto a rilasciare il nuovo brano, in rotazione radiofonica a breve. La canzone scelta per entrare in radio si intitola Tremo e sarà disponibile nelle prossime settimane. Nell'annunciare ai fan il nuovo singolo, Riki non ha ancora comunicato la data di uscita del pezzo in radio e non ci resta che attendere ...

Bye Bye : il Nuovo album di Annalisa - nato fra il divano e lo studio : Tra poco in diretta @NaliOfficial con @mauromarino e @ManolaMoslehi ! Segui l'intervista su Radio Italia, RadioItaliaTv e in streaming anche video su https://t.co/qyFi5PwIYN ! #AnnalisaRadioItalia ...

Little Mix : il Nuovo album arriverà entro il 2018 - è ufficiale! : Le Little Mix hanno aggiornato i fan sullo stato dei lavori del nuovo album. In un’intervista rilasciata a Red Carpet News TV, Leigh-Anne Pinnock ha confermato che il nuovo progetto discografico della band verrà pubblicato entro il 2018 e che lei e le sue colleghe non stanno più nella pelle. [arc id=”6f7c7790-97c3-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Leigh-Anne ha anche rivelato particolari molto interessanti sullo stile dell’album. ...

The Cranberries - Nuovo album : “Era il desiderio di Dolores O’Riordan. Lei aveva già registrato le tracce” : Ringraziano i fan per il supporto delle scorse settimane e annunciano un nuovo album dei Cranberries. Con la voce di Dolores O’Riordan. Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler in un post su Facebook annunciano il loro ritorno a un mese dalla scomparsa della cantante, morta improvvisamente a 46 anni in un albergo di Londra. “Come potete immaginare – scrivono – è stato un periodo molto triste e difficile, non solo per noi, ma ...

Selfie & Told : il cantautore Domenico Imperato racconta il Nuovo album “Bellavista” : “Cadono piano/ Parole nuove/ Coloran viole/ Senza clamore/ L’anima bella/ Resta ad aspettare/ Non chiede nulla/ Nulla lei vuole/ Del mondo il canto/ Il vento fa/ Danzando vuole/ Ciò che sarà/ L’anima osserva/ Un punto sublime/ Dove vibrare,/ Dove sparire/ Chiudendo gli occhi/ Un forte bagliore/ Vita che passi…/ Cosa rimane?// […]” ? “Del mondo […]

Annalisa ci ha svelato quali sono le sue canzoni preferite del Nuovo album “Bye Bye” : Noi di MTV abbiamo avuto il piacere di fare quattro chiacchiere con Annalisa, in occasione del secret party organizzato per il suo nuovo album “Bye Bye”, uscito il 16 febbraio. Annalisa è stata come sempre carinissima e super disponibile! Nella video intervista che trovi qui di seguito ci ha svelato quali sono le canzoni del cuore del suo nuovo disco (clicca qui per vedere la tracklist). Una scelta difficilissima! Inoltre Annalisa ...

In arrivo un Nuovo album dei Modà nel 2018 : le ultime dichiarazioni di Kekko Silvestre : Il nuovo album dei Modà sta per arrivare. Secondo quanto dichiarato da Kekko Silvestre, il prossimo progetto del gruppo potrebbe arrivare tra pochi mesi, dopo il fallimento di quello del film da regista saltato per mancanza di un distributore. Il frontman del gruppo è tornato a farsi sentire sui suoi canali social in occasione del suo compleanno, con un post nel quale ha raccontato del ritorno del gruppo che invece era atteso per il 2019. ...