Nuove immagini di State of Decay 2 mostrano i miglioramenti grafici

Battlefield 1 : il DLC Apocalypse si mostra in un trailer e in Nuove immagini : Come promesso qualche tempo fa, Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un trailer e alcuni nuovi screenshot per presentare l'ultimo DLC gratuito di Battlefield 1, Apocalypse. Questo DLC include cinque nuove mappe, nuove armi da mischia, sei nuove pistole, nuovi gadget e un nuovo velivolo.Inoltre, come segnala DSOGaming, il DLC Apocalypse presenta nuove modalità di gioco (modalità di assalto aereo) e vari contenuti come una nuova arma fissa, ...

Nuove immagini e render di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che saranno annunciati al MWC 2018, scopriamo nuovi render delle colorazioni disponibili, modelli in realtà aumentata e indiscrezioni sul modello Plus. L'articolo Nuove immagini e render di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a pochi giorni dalla presentazione è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Mercedes-Benz - Nuove immagini della AMG GT4 : La Mercedes-Benz continua a tenere viva l'attenzione sulla AMG GT4 in attesa del suo debutto al Salone di Ginevra. Quelli che vi proponiamo sono i nuovi teaser della berlina sportiva, già presentata nei giorni scorsi in alcune foto spia ufficiali.Carrozzeria a nudo, alettone compreso. La pellicola applicata alla carrozzeria di questo esemplare è decisamente vivace e aggressiva, ma va di pari passo con le scelte che l'AMG ha fatto per questo ...

Nokia 10 si mostra in Nuove presunte immagini render con doppia fotocamera frontale : Sono apparse in Rete alcune nuove presunte immagini render del Nokia 10 secondo cui dovrebbe poter contare su una doppia fotocamera frontale da 8 megapixel L'articolo Nokia 10 si mostra in nuove presunte immagini render con doppia fotocamera frontale è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Code Vein si mostre in Nuove immagini dedicate al multiplayer co-op - dettagli sulla trama : L'ultimo numero di Weekly Famitsu ha svelato nuove immagini di Code Vein, il nuovo JRPG souls like di Bandai Namco: gli screenshot, che potete ammirare di seguito, svelano parecchie informazioni, su tutte un primo sguardo alla modalità multiplayer cooperativa del titolo. Prima di tutto, le nuove immagini ci permettono di conoscere qualcosa in più sulla Regina. In passato, il destino del genere umano era sul filo del rasoio perché una ragazza ...

Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in Nuove immagini : Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in nuove immagini è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Luoghi e personaggi di One Piece World Seeker in Nuove immagini : Bandai Namco ha rilasciato nuovi screenshot dedicati a One Piece World Seeker, il nuovo videogioco ispirato all'opera di Eiichiro Oda - da cui è stata trasposta anche la celebre serie animata - in arrivo nel corso del 2018 per Playstation 4, Xbox One e PC. Le immagini ci permettono di dare uno sguardo all'open World che i giocatori potranno esplorre nei panni di Monkey D. Rufy, e questa volta possiamo ammirare location decisamente più corpose ...

Il gelo post-apocalittico di Metro Exodus in Nuove spettacolari immagini : Il coverage di Metro Exodus realizzato da Game Informer sta iniziando a dare i suoi frutti grazie ad alcune prime informazioni e primi dettagli sul titolo e a una serie di nuove interessanti immagini che ci permettono di tuffarci nel gelo post-apocalittico del nuovo progetto di 4A Games.Quelle riportate da DSoGaming sono immagini provenienti direttamente da Game Informer che mostrano diverse situazioni di gioco e diversi scenari. La maggior ...

Nokia 7 Plus protagonista di Nuove immagini leaked e indiscrezioni : Dalla Cina sono arrivate nuove indiscrezioni, supportate da alcune immagini, che provano ad anticiparci le possibili principali caratteristiche del Nokia 7 Plus L'articolo Nokia 7 Plus protagonista di nuove immagini leaked e indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

7 indizi su Red Dead Redemption 2 che possiamo ricavare dalle Nuove immagini : L'uscita di Red Dead Redemption 2 ha spiazzato gran parte del mondo videoludico e ha catalizzato l'attenzione dei giocatori verso quel 26 ottobre 2018, data di lancio del nuovo gioco targato Rockstar Games. In occasione del reveal di qualche giorno fa, la compagnia ha rilasciato nuove immagini dedicate all'avventura western: analizzando questi screenshot, possiamo dedurre qualcosa sia sulla trama che sul gameplay. Doppie pistole? Quello in ...

Nintendo Labo in azione in tante Nuove immagini : Nintendo ha presentato nelle scorse settimane Labo, e dopo aver avuto un assaggio delle potenzialità di questa nuova frontiera del videogioco nel trailer di presentazione, la redazione di IGN ha potuto finalmente provare con mano i kit di cartone e la loro interazione con il gioco.In questo primo approccio con Labo non solo erano disponibili i kit attualmente messi in commercio, il Variety e il Robot Kit, ma anche quelli mostrati all'annuncio e ...

Com'è grigio il Pianeta Rosso : le Nuove immagini del rover Curiosity e il gioco dei colori Video : Com'è grigio il Pianeta Rosso, merito dei bilanciamento dei colori nelle ultime meravigliose immagini inviate dal rover Curiosity che piano piano dal 2012 continua a macinare miglia nelle solitudini ...

Perché Red Dead Redemption 2 ritarda ancora - ufficiale data di uscita e Nuove immagini : Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre 2018. Finalmente è stata annunciata la data ufficiale del gioco western open world di Rockstar Games, atteso precedentemente per questa primavera e prima ancora per la fine del 2017. L’annuncio della data ufficiale è arrivato direttamente da Rockstar Games attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale con cui hanno colto l’occasione per ringraziare i fan per la pazienza di questi mesi. La verità è ...

Pioltello - Nuove immagini del treno prima dello schianto : Appena 20 secondi prima della tragedia, ecco le immagini del treno pendolari che passa a circa 140 chilometri all'ora dalla stazione di Pioltello, lasciando dietro di se una scia di scintille. Secondo ...