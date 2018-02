Nuova Mercedes Formula 1 | presentazione info streaming video e diretta tv oggi 22

F1 - Svelati in anteprima alcuni scatti della Nuova Mercedes W09 EQ-Power : A poche ore dalla presentazione ufficiale che si svolgerà domani , ore 13.00 diretta streaming sul nostro sito.ndr, , Mercedes ha postato alcuni scatti della nuova W09 EQ-Power , monoposto con cui Lewis Hamilton e Valterri Bottas cercheranno di difendere i titoli mondiali conquistati ...

Mercedes-Benz - la Nuova serie speciale della Classe B ha un tocco di Tech : Una serie speciale che aggiunge alla Classe B, amatissima monovolume bestseller da un milione di pezzi in 13 anni in tutto il mondo (oltre 127mila venduti solo in Italia), un tocco decisamente Tech. Mercedes-Benz ha lanciato la nuova Classe B Tech, un’edizione limitata della vettura che arricchisce i tre allestimenti tradizionali della gamma tedesca (Executive, Sport e Premium), di tanta tecnologia. A partire da 24.640 euro per la versione B160 ...

Mercedes AMG G 63 - tutta Nuova al Salone di Ginevra 2018 : Farà il suo debutto in pubblico al Salone di Ginevra 2018 la nuova Mercedes AMG G 63, ovvero la nuova versione più veloce e potente dell'eterno fuoristrada della Casa di Stoccarda. Pur restando fedele ...

Nuova Mercedes-AMG G 63 - 585 CV di pura esagerazione : La Mercedes-Benz Classe G è senza dubbio una delle auto più esagerate che si possano comprare oggi sul mercato del nuovo. Il suo design è così anni Ottanta che ti aspetti di trovarci dentro un telefono cellulare a valigetta ma la verità è completamente diversa. Se lo stile può trarre in inganno, la scheda tecnica definisce una fuoristrada assai moderna, anche se ancora dura e pura come dimostrano il telaio a longheroni o i tre differenziali ...

Mercedes - la Nuova Classe G cresce in tutti i dettagli : Chi non conosce bene il mondo Mercedes è stato tratto in inganno dalle foto: la Classe G svelata al Salone di Detroit può sembrare un semplice aggiornamento di quella ancora sul mercato. Invece, si tratta di un modello ...

Mercedes presenta la Nuova Classe A : Mercedes presenta la nuova Classe A Slanciata e dinamica. Ancora più bella e molto spaziosa. È la nuova Mercedes Classe A Continua a leggere L'articolo Mercedes presenta la nuova Classe A sembra essere il primo su NewsGo.

Nuova Mercedes Classe A 2018 - direttamente dal futuro : Più grande, più sicura e molto più tecnologica. Ecco tre aggettivi perfetti per descrivere la Nuova generazione della Mercedes Classe A, che in attesa del rinnovamento delle concorrenti premium – Audi A3 e BMW Serie 1 su tutte – si pone senza ombra di dubbio come leader del segmento. Se sulla vecchia Classe A si poteva storcere il naso per il sistema di infotainment, l’inedito MBUX (Mercedes-Benz User Experiece) sgombra il ...

Nuova Mercedes Classe A - il guidatore ora dialoga con l’auto : Sono passati ormai più di 20 anni e oltre 3 milioni di vetture vendute nel mondo dalla prima generazione di Classe A vero e proprio passo avanti di tecnica e sicurezza nel segmento: per chi si ricorda l’auto...

F1 Mercedes - Toto Wolff : «La Nuova auto non deve perdere il carattere» : TORINO - Dalla W08 alla nuova W09: l'obiettivo della Mercedes è partire dalla 'diva', così venne definita da Toto Wolff, senza però farle perdere il carattere nel tentativo di migliorarla. Mercedes ...

Mercedes Classe A : svelata la Nuova stella della casa tedesca [GALLERY] : Svelato il nuovo gioiello della casa tedesca: ecco tutte le caratteristiche della Mercedes Classe A Giovane e moderna, la nuova Mercedes-Benz Classe A diventa più tecnologica che mai, sportiva e ...

Mercedes Nuova Classe A - uno smartphone su quattro ruote – FOTO : “Hey, Mercedes”. E’ questa la parolina magica con cui accedere alla “rivoluzionaria”, come la chiamano i suoi creatori, Classe A. La nuova generazione della compatta di Stoccarda è stata presentata ad Amsterdam con oltre un anno di anticipo rispetto ai sette canonici di vita di un modello della Stella dal numero uno di Daimler in persona, Dieter Zetsche. Perché, evidentemente, c’era fretta di dare ...

Mercedes-Benz - Dietro le quinte della Nuova Classe A : Allora, com'è la nuova Mercedes-Benz Classe A? Immaginatevi un'evoluzione di quella attuale, che nel 2012 aveva aperto la strada del format della due volumi di taglio sportivo. Più altro. Molto altro. Design più affilato e riuscito, maggiore spazio all'interno, un sistema multimediale con intelligenza artificiale, tantissimi sistemi di assistenza alla guida, nuove motorizzazioni. Insomma, un modello cresciuto in tutto, ma anche così non sarete ...