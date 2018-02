Notizie Flash | 3 a edizione – L’economia 7

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia : (AdnKronos) – Milano. La Borsa di Milano chiude in rosso con l’indice Ftse Mib che cede lo 0,84% a 22.464 punti. L'articolo Notizie Flash: 3/a edizione – L’economia sembra essere il primo su Meteo Web.

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (2) : (AdnKronos) – Roma. Intesa per la cessione del sito produttivo ex Lucchini di Piombino tra Cevital e Aferpi. Un accordo di massima infatti, a quanto riferisce Fausto Fagioli della Fim, è stato raggiunto al Mise. Ad annunciare la stretta tra i due gruppi industriali ai sindacati è stato lo stesso ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Ora restano da definire i dettagli legali ma ‘tutte le parti di merito sono state ...

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (3) : (AdnKronos) – Roma. E’ stato formalizzato oggi al Mise l’accordo tra Ideal Standard e Saxa Gres per il passaggio in continuità aziendale dei 279 lavoratori del sito di Roccasecca. La firma arriva a pochi giorni dall’intesa sulla cessione del ramo di azienda raggiunta sempre al Mise. Saxa Gres ha poi presentato ai sindacati il piano industriale per il futuro del sito che passerà a produrre un sanpietrino ecologico ...

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (4) : (AdnKronos) – Roma. “C’è qualcosa che non funziona e fa benissimo il ministro Calenda a combattere gagliardamente su questa cosa”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Porta a Porta su Embraco. “Non si possono usare i fondi strutturali europei per far venire le imprese a casa propria: è concorrenza sleale e questo sta verificando la commissaria Ue Vestager”. L'articolo Notizie Flash: 3/a edizione – ...

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (5) : (AdnKronos) – Torino. Con l’ennesima fumata nera si sono chiusi questo pomeriggio all’Unione Industriale di Torino i primi 45 giorni di trattativa sindacale previsti per legge sulla vicenda della Embraco di Riva di Chieri, la multinazionale del gruppo Whirlpool che nelle scorse settimane ha annunciato l’intenzione di cessare l’attività nel sito produttivo torinese con il conseguente licenziamento di 497 lavoratori ...

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (6) : (AdnKronos) – Roma. Tre figli “vanno a scuola. La quarta lavora part time come porta caffè-trovarobe vergognosamente pagata a cottimo in uno studio di fotografia e si è mantenuta all’università facendo la cameriera. Non accetterebbe mai una raccomandazione da me. è una gran donna e ne sono molto fiero”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo ad un utente che gli chiedeva se ...

Notizie Flash : 3/a edizione – L’economia (8) : (AdnKronos) – ROma. Avio e Europropulsion hanno annunciato la firma a Parigi di un contratto di fornitura per l’ultimo lotto di produzione di Ariane 5 per i prossimi 4 anni. La commessa ha un valore di oltre 100 milioni di euro. Il contratto, segnala Avio, rappresenta il punto finale di un programma spaziale europeo che ha visto la luce quasi 30 anni fa. A partire dal 2020, infatti, Ariane 5, che ha fatto la storia ...

Piacenza - aggredisce moglie e figlio - uccide il cane e apre il gas : 62enne arrestato - Ultime Notizie Flash : Accade a Piacenza, un 62enne aggredisce moglie e figlio nel sonno, poi uccide il cane e, infine, apre il gas. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ad un interrogatorio, accusato di tentato omicidio

I genitori di Pamela Mastropietro a Porta a Porta : abbiamo paura che le abbiano fatto del male in comunità - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Porta a Porta del 20 febbraio 2018 i genitori di Pamela Mastropietro parlano di loro figlia e chiedono ancora una volta che venga fatta giustizia; puntano anche il dito contro la ...

Oroscopo Paolo Fox aprile 2018 per i gemelli : cosa succederà secondo le stelle? - Ultime Notizie Flash : Come sono le stelle di aprile 2018 per chi è nato sotto il segno dei gemelli? Paolo Fox con il suo Oroscopo ci dice come andranno amore, lavoro e salute

Susy Paci in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Nessuna fuga d'amore - sto per tornare a casa' - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 14 febbraio 2018 Susy Paci racconta della sua 'scomparsa' e spiega che si è solo presa una pausa di riflessione e che presto tornerà a casa

Notizie Flash : 1/a edizione- L’economia (2) : (AdnKronos) – Roma. Eliminare gli aumenti dell’Iva previsti per il 2019; mantenere alcune importanti novità del Jobs Act e colmare il vuoto generato dall’abolizione dei voucher; garantire la stabilità e sostenibilità del sistema pensionistico. Dal fisco alla previdenza, passando per il lavoro, sono questo alcune delle proposte elaborate da Confcommercio, contenute in un documento dal titolo ‘Un tema, una proposta. Le ...

Notizie Flash : 1/a edizione- L’economia (3) : (AdnKronos) – Roma. Il tasso di disoccupazione nell’area dell’Ocse è scesa al 5,5%: in calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese precedente. Il tasso è per la prima volta inferiore al livello prima della crisi (aprile 2008). Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi. Il numero dei disoccupati invece si attesta a 34,8 milioni: 2,2 mln al di sopra del livello ante crisi. Nell’area ...

Notizie Flash : 1/a edizione- L’economia (5) : (AdnKronos) – Roma. L’accordo sul credito siglato oggi tra Abi e Confindustria “mette a disposizione strumenti che daranno ulteriore impulso allo smaltimento degli Npl”. Lo ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi, durante la conferenza stampa di presentazione della firma del protocollo tra le due associazioni. Un accordo, ha aggiunto, che “prosegue la proficua collaborazione tra Abi e ...