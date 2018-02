Non ha riposato bene | niente discesa Sofia Goggia rinuncia alla combinata

Fiorentina - Pioli : "La Samp ha riposato un giorno in più - Non mi spiego perché" : La strada è in salita. "Arrivare in fondo alla Coppa Italia, visto il tabellone, sarebbe un'impresa" spiega Pioli parlando di ciò che aspetta la Fiorentina. Intanto però, testa al primo appuntamento: ...