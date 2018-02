No vax | asili alternativi per i bambini non vaccinati

ilgiornale

: RT @Gazzettino: Genitori #no-vax, pronti #asili alternativi riservati ai bambini non vaccinati - barbara_levada : RT @Gazzettino: Genitori #no-vax, pronti #asili alternativi riservati ai bambini non vaccinati - afrodite1969 : RT @Gazzettino: Genitori #no-vax, pronti #asili alternativi riservati ai bambini non vaccinati - Gazzettino : Genitori #no-vax, pronti #asili alternativi riservati ai bambini non vaccinati -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Quando il prossimo 10 marzo i lorosaranno esclusi da scuole enido perché non, i genitori se li riporteranno a casa. I No vax non cedono alle costrizioni del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e a quello dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e stanno già pensando a soluzioni alternative per i figli. O meglio, adriservati anon. Luoghi segreti, conosciuti solo dai genitori che si sono organizzati per affittare i nuovi spazi per il loro.Nessuno infatti sa dove apriranno questi spazidato che i No vax non vogliono uscire allo scoperto. "Saremo dei fuori legge e non sappiamo cosa lo Stato vorrà fare dei nostri figli", ha dichiarato al Gazzettino Tony Pagliuca, veneziano, tastierista e compositore storico de 'Le Orme' che si era anche candidato per rappresentare il partito dei contrari ai ...