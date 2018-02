Nigeria | Boko Haram attacca una scuola | scomparse 111 studentesse

Nigeria - Boko Haram rapisce 50 studentesse/ Ultime notizie : sale a 111 il numero delle ragazze scomparse : Nigeria, Boko Haram rapisce 50 studentesse: un blitz dell'organizzazione terroristica nello stato di Yobe ha creato il caos, saccheggiata la scuola di Dapshi(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:07:00 GMT)

I terroristi di Boko Haram rapiscono 111 studentesse in Nigeria. Ritorna l'incubo dei sequestri femminili di massa : I terroristi islamici nigeriani Boko Haram, legati all'Isis, hanno rapito 111 studentesse da un liceo a Dapchi nello Stato di Yope. Lo riferisce la polizia fornendo le cifre ufficiali. Un portavoce ha precisato che 815 bambine e ragazze "sono tornate" nello studentato, sul totale di 926 allieve, mentre le altre restano "scomparse" e "nessun caso di sequestro è per ora stato stabilito".Per il più popoloso Paese africano si tratta, ...

Nigeria - Boko Haram attacca un liceo : “Scomparse almeno 50 studentesse” : Decine di studentesse sono scomparse nel nordest della Nigeria, due giorni dopo l’attacco a una scuola femminile da parte di Boko Haram, in un episodio che ricorda il rapimento delle ragazze di Chibok nel 2014. I combattenti pesantemente armati hanno attaccato lunedì il villaggio di Dapchi, nello Stato di Yobe, sparando in aria e facendo esplodere granate, secondo il racconto di testimoni. Secondo il personale scolastico, al momento dell’attacco ...