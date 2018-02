Ni No Kuni II | Revenant Kingdom torna a mostrarsi in un video focalizzato su Roland

Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom torna a mostrarsi in 10 minuti di video gameplay : Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom su PlayStation 4 e PC, la rete viene invasa da continue informazioni sul gioco di Bandai Namco, già sono stati condivisi dettagli tecnici relativi alla versione PS4 Pro e alla longevità, oggi possiamo tornare a vedere in azione il titolo in un nuovo video gameplay.Come segnala Dualshockers, il publisher di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom ha condiviso un inedito filmato di gioco che ...

Il nuovo video di Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom ci mostra la città di Goldpaw : Mentre poco tempo fa vi abbiamo riportato le ultime informazioni sulla longevità di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom e i dettagli tecnici della versione PS4 Pro, ecco che oggi abbiamo l'opportunità di dare nuovamente un'occhiata al titolo di Level-5.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom questa volta ci propone uno sguardo alle ambientazioni, nello specifico alla città visivamente più sorprendente del gioco, ...

Nuovo trailer per Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom mostra Goldpaw City : Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom è un videogioco che noi aspettiamo con impazienza: il classico RPG alla giapponese, o meglio JRPG, in cui un manipolo di personaggi che compongono un party di combattenti deve salvare il mondo. Già il primo episodio si caratterizzò per una trama per niente scontata, il rapporto del protagonista con la madre da ritrovare era davvero speciale. Questa sarà invece una storia di riscatto che, nel più classico racconto da ...

NI NO Kuni II REVENANT KINGDOM : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Level 5 e Bandai Namco, hanno diffuso in data odierna i Requisiti Minimi e Consigliati per la versione PC di Ni No KUNI II, la quale sarà disponibile a partire dal 23 Marzo 2018 in concomitanza con la versione console. Ni No KUNI II: REVENANT KINGDOM – Requisiti PC Minimi Richiede processore e sistema operativo a 64-bit OS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit Processore: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 Memoria: ...

Ecco quante ore serviranno per completare Ni No Kuni II : Revenant Kingdom : L'uscita di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom si avvicina a grandi passi, i giocatori PlayStation 4 e PC potranno mettere le mani sul titolo a partire dal prossimo 23 marzo, ma intanto in rete continuano a spuntare interessanti informazioni.Ad esempio, poco tempo fa vi abbiamo riportato le caratteristiche tecniche di cui godrà Ni No Kuni II: Revenant Kingdom su PS4 Pro, con risoluzione dinamica 4K, 60 fps e HDR, ora, sempre grazie alla preziosa ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom supporterà 4K dinamico - 60 fps e HDR su PS4 Pro : Dopo avervi proposto la nostra anteprima di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom di Level- 5, oggi vi riportiamo interessanti novità che riguardano la versione PlayStation 4 Pro del gioco. Ormai manca poco più di un mese al lancio del titolo, di conseguenza in rete spuntano sempre più informazioni e, come riporta Gamingbolt, ora apprendiamo che Ni No Kuni II: Revenant Kingdom supporterà la risoluzione 4K dinamica, con 60 fps e HDR su PS4 Pro. Questo, ...

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom - prova : C'era una volta, in un paese lontano lontano, un piccolo re che, per riconquistare il suo regno caduto nelle mani di un malvagio usurpatore, ha intrapreso un lungo viaggio, tra luoghi incantati e città meravigliose.Il piccolo re, per sua fortuna, non era solo, ma era accompagnato da un gruppo di amici simpatici ed affidabili che avevano promesso di aiutarlo nella sua perigliosa impresa. Perché il piccolo re, in realtà, era ancora giovane, puro ...

Ni No Kuni II : Revenant Kingdom si mostra in un lungo video gameplay : Bandai Namco ha da poco pubblicato in rete un nuovo video dedicato a Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, dopo quello focalizzato su una delle feature più interessati presenti nel gioco, ovvero il building mode.Come segnala Dualshockers, grazie al nuovo filmato, della durata di ben 25 minuti, possiamo dare uno sguardo approfondito al gameplay di Ni No Kuni II: Revenant Kingdom:Che ne pensate?Read more…