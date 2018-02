Neve | temporali e venti forti | è allerta meteo su mezza Italia

Allerta meteo Lazio : in arrivo Neve e temporali : Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, mercoledì 21 febbraio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 metri sulle zone appenniniche con apporti al suolo da deboli a moderati. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Si prevedono inoltre, ...

Freddo - temporali e Neve in arrivo da Nord a Sud : Roma, 21 feb. , askanews, Nell'ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul Nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con precipitazioni sparse, specie al ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile : “tanta Neve in arrivo da Nord a Sud - ma attenzione anche a temporali e forti venti” : Allerta Meteo – Nell’ambito di una vasta struttura depressionaria presente sul Nord Europa, una perturbazione sta interessando la penisola italiana con precipitazioni sparse, specie al centro-sud. A partire da stanotte, flussi di aria fredda da Nord-est causeranno un peggioramento del tempo anche al Nord, con precipitazioni nevose che arriveranno anche a quote collinari su gran parte delle regioni centro-settentrionali, fino in ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per rovesci - temporali e Neve sull’Appennino : In vigore dalle alle 20 di stasera, sabato 17 febbraio, fino alle ore 20 di domani, domenica 18 febbraio, l’Allerta Meteo criticità “gialla” in Toscana. Oggi sono previste piogge anche a carattere di locale rovescio ad iniziare dalle zone occidentali ed in estensione al resto della regione (escluse le zone più orientali). Dalla sera saranno possibili locali temporali sull’Arcipelago, sul litorale meridionale e sulle zone ...

Allerta Meteo - vortice freddo in arrivo al Centro-Sud - attesi temporali e tanta Neve fino in collina; l’Inverno ingrana la marcia : 1/22 ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia : ancora Neve al Nord/Ovest - forti piogge e temporali al Centro/Sud : Allerta Meteo – Una saccatura presente sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di maltempo sull’Italia, apportando nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest e precipitazioni anche a carattere temporalesco al Centro-sud, con fenomeni che potranno risultare più intensi su alcune zone della Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Caldo record al Sud - temporali al Centro e Neve nel Sahara : così cambia il clima : Gli esperti: «Qui freddo dal Polo e calore dai tropici». Battuti i primati delle massime di gennaio a Roma, Napoli e Trieste. temporali in pieno inverno. Alto il rischio di valanghe. E in Algeria fiocchi bianchi sulle dune del deserto

Proseguono temporali e vento al sud e nelle isole - Neve a nord : Roma, 2 gen. (askanews) Per le prossima 24 ore l'aeronautica militare prevede precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, su Calabria, specie settore tirrenico, e Sicilia settentrionale, ...

Temporali - vento e Neve sulla Toscana : codice giallo : Roma, 27 dic. (askanews) La Sala Operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per piogge e locali Temporali per la giornata di oggi e per nevicate e vento fino ...

Temporali e Neve proseguono domani - schiarite nel pomeriggio : Roma, 27 dic. (askanews) L'aeronautica militare prevede che piogge, Temporali e, sopra i 1000 metri, nevicate proseguiranno anche per la mattinata di domani, 28 dicembre. A nord già dal primo mattino ...

Allerta Meteo Liguria : temporali e Neve - prorogata la criticità “gialla” : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER PIOGGE DIFFUSE, temporali E neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo previsionali con queste modalità: ZONA B: Allerta GIALLA PER PIOGGE DIFFUSE E temporali FINO ALLE 19 DI OGGI, MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE ZONA C: Allerta ARANCIONE SUI GRANDI BACINI (GIALLA sui bacini piccoli e medi) PER PIOGGE DIFFUSE e temporali FINO ALLE 20 DI OGGI, MERCOLEDI’ ...

Temporali - vento e Neve sull'Italia. Peggioramento anche in Sardegna : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Temporali - vento e Neve. Allerta in Liguria : Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per piogge diffuse - temporali e Neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER piogge diffuse, temporali E neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti Meteo previsionali. Queste le modalità di Allertamento: ZONA B: Allerta GIALLA PER piogge diffuse E temporali DALLE 18 DI OGGI, MARTEDI’ 26 DICEMBRE ALLE 15 DI DOMANI, MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE ZONA C: Allerta ARANCIONE PER piogge diffuse e temporali DALLE 18 DI OGGI, MARTEDI’ 26 ...