leggioggi

: Naspi, dimissioni per giusta causa solo con dichiarazione del dipendente - - LeggiOggi_it : Naspi, dimissioni per giusta causa solo con dichiarazione del dipendente - - nannaenik : @MarioLogrieco @AugustoSabatel2 Tutti questi diritti tolti io non li vedo, l’art. 18, che esisteva solo per aziende… - angeloSica1965 : @giuseppetp55 Negli anni 90 il Merdaiolo che gestiva Olivetti mi ha bruciato quasi un anno di lavoro, ora sono due… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ildimessosi perche intende accedere alladeve manifestare la sua volontà di difendersi in giudizio. Questo l’orientamento dell’Inps espresso con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018. L’Istituto, a seguito delle richieste pervenute da diverse sedi territoriali, sottolinea che qualora il lavoratore si sia dimesso per, ed intenda presentare domanda per la, dovrà allegare unasostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio contro il comportamento illecito del datore. Tale volontà dovrà essere dimostrata allegando, precisa il messaggio, una serie di “atti idonei”: diffide, esposti, denunce contro il datore di lavoro. Non, il disoccupato dovrà comunicare all’Inps l’esito della lite. Questo per permettere all’ente di procedere all’eventuale recupero ...