Napoli si qualifica agli ottavi Europa League se Risultati utili con il Lipsia e

Europa League - qualificazione del Napoli - quota proibitiva : TORINO - Dopo l'1-3 di ieri al San Paolo il Napoli deve battere 2-0 il Lipsia nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League: un'impresa difficilissima, considerando anche che la priorità di ...

Probabili formazioni/ Napoli Lipsia : quote - ultime novità live. Gli squalificati al San Paolo (Europa League) : Probabili formazioni Napoli Lipsia: quote le ultime notizie. Sarri dovrebbe optare per un ampio turnover per questo match di Europa League: Mertens assente annunciato.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:51:00 GMT)

Grassani (legale Napoli) : “Younes rischia una squalifica e sanzioni economiche” : Il caso Amin Younes fa ancora parlare in ambiente Napoli. Quello che doveva essere il primo colpo degli azzurri per il prossimo calciomercato, rischia di rivelarsi un clamoroso buco nell’acqua. Lo stesso calciatore tedesco ha infatti dichiarato di non essere sicuro di voler vestire la maglia del Napoli. A fare chiarezza su questa questione è stato il legale […] L'articolo Grassani (legale Napoli): “Younes rischia una squalifica ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : va al terzo turno Salvatore Caruso - out Stefano Napolitano : Nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open, la mattina italiana ha riservato alterne fortune ai nostri rappresentanti: avanti Salvatore Caruso, che passa all’ultima sfida per un posto nel main draw, fuori Stefano Napolitano. Salvatore Caruso ha vinto una battaglia sportiva lunga due ore contro lo slovacco Norbert Gombos,imponendosi per 3-6 6-3 6-3 con una prestazione che è stata un continuo crescendo. Partito ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : a Melbourne domina la pioggia. Sonego - Giannessi - Caruso e Napolitano rimandati a domani : Poco tennis e tanta, tantissima pioggia nella terza giornata di Qualificazioni agli Australian Open 2018. Nella mattinata di Melbourne si sono potuti disputare solo pochi match, peraltro giocati ad intermittenza, mentre nel pomeriggio nessuno è riuscito a scendere in campo (si è giocato solo sulla Margaret Court Arena, coperta dal tetto). La pioggia è caduta in maniera abbondante e continua, con solo qualche pausa, che ha messo a dura prova ...